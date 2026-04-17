Gómez Sansone ratificó su denuncia tras el allanamiento en Aetat: “Ya no tengo miedo”

En relación a las diferencias con el resto de los empresarios del sector, Gómez Sansone planteó que el silencio de muchos responde al temor a sufrir consecuencias similares. “A la mayoría le pasa lo mismo que me pasaba a mí: tienen miedo de que les quiten sus empresas. A mí ese miedo se me fue cuando ya me sacaron la línea, por eso hoy puedo denunciar”, explicó.