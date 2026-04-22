La Capital dará un anticipo de $900 millones a las empresas del transporte público

Lo confirmó el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, a LA GACETA. El monto, en concepto de anticipo, se suma al pago por adelantado del Atributo Social de la SUBE (por $400 millones) y a los $214 millones que se otorgan por el Boleto Estudiantil Municipal (BEM). "Son más o menos $1.600 millones mensuales que la intendenta, Rossana Chahla, coloca en el transporte público para que siga funcionando", aseguró.