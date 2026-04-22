La Capital dará un anticipo de $900 millones a las empresas del transporte público

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán otorgará un adelanto de $900 millones a empresas de transporte público para sostener el servicio ante la crisis financiera del sector.
- El monto se devolverá en cuatro cuotas desde mayo. Se suma a otros subsidios locales, totalizando $1.600 millones mensuales ante la quita de fondos por parte del Gobierno nacional.
- Las partes continuarán negociando para analizar costos operativos y optimizar recorridos. El objetivo es garantizar la sostenibilidad del sistema y mejorar la atención al usuario.
Tras horas de negociaciones con los empresarios del transporte, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán resolvió otorgar $900 millones de adelanto al sector, que serán descontados en cuatro cuotas a partir de mayo.
Lo confirmó el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, a LA GACETA. El monto, en concepto de anticipo, se suma al pago por adelantado del Atributo Social de la SUBE (por $400 millones) y a los $214 millones que se otorgan por el Boleto Estudiantil Municipal (BEM). "Son más o menos $1.600 millones mensuales que la intendenta, Rossana Chahla, coloca en el transporte público para que siga funcionando", aseguró.
El funcionario sostuvo que las conversaciones con la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) continuarán en las próximas semanas, para poder avanzar con el análisis integral de la situación del transporte y así eficientizar el servicio. "Particularmente nos interesa mejorar la situación para el usuario, para el ciudadano de San Miguel de Tucumán", resaltó.
Los $900 millones serán descontados en cuatro cuotas iguales, de $225 millones, a partir de mayo. Es decir que hasta agosto el sector empresarial deberá devolver la suma completa de adelanto que la Municipalidad inyecta en el sector.
Mientras tanto, la reunión de hoy pasó a cuarto intermedio para el próximo miércoles, a la espera de seguir recibiendo los informes técnicos necesarios de las líneas de colectivos para analizar los costos del servicio. "Queremos ver cuál es el estado real y activo de las empresas para ver cómo racionalizamos el recorrido de modo que no afecte a las horas pico y beneficien al usuario", remarcó Arnedo.
El secretario de Movilidad Urbana resaltó que el pago por adelantado del Atributo Social de la SUBE se realiza "con gran sacrificio y recursos propios" de la Municipalidad, ya que son fondos "que la Nación no transfiere desde diciembre".
La mesa de diálogo entre la Municipalidad capitalina y el sector empresarial se abrió hace algunas semanas, cuando los referentes de la Aetat alertaron sobre una crisis en el transporte producto del aumento en el gasoil.
Desde entonces, Jorge Berretta, vicepresidente de la Asociación, pidió ayuda del Estado -provincial y municipal- para paliar la situación crítica.
El gobierno encabezado por Osvaldo Jaldo confirmó, la semana pasada, un anticipo de $2.000 millones en concepto de futuras compensaciones tarifarias al transporte público.
Advertencias del sector
La mesa de diálogo de hoy con los funcionarios de la Capital comenzó a las 9. Pasadas las 10, el vicepresidente de la Aetat, Berretta, tuvo que retirarse y, advirtiendo que la reunión no había concluido, dio declaraciones a la prensa.
Allí el empresario había advertido que para afrontar las urgencias del sector solo había "dos alternativas". "Que aporten más compensaciones tarifarias, como hacen en otros lugares, o que aumente la tarifa. No depende de nosotros; si fuera por nosotros, no aumentaríamos el boleto", remarcó.
Berretta manifestó que no se trata de un "apriete", sino que el pedido responde a la necesidad operativa del sector. "Tenemos gasoil, mano de obra, choferes, cargas sociales, seguros, ART y demás. Si nosotros evaluamos simplemente los ingresos y no evaluamos el volumen de costos, le estamos errando", planteó.