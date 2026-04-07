Transporte en Tucumán: en Aetat advirtieron que algunas empresas reducen frecuencias por el aumento del gasoil

Por su parte, Chahla informó que la Municipalidad capitalina mantendrá reuniones con el sector para analizar la situación. “Hablé con el gobernador de las ideas, de los estudios que estamos haciendo sobre el transporte, porque en esto hay que darle previsibilidad a la gente. Estamos haciendo diagnósticos de situación y hemos pedido a la Aetat (por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán) que nos dé la lista de personas que trabajan”, señaló.