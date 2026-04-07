Transporte en Tucumán: en Aetat advirtieron que algunas empresas reducen frecuencias por el aumento del gasoil

Resumen para apurados
- Aetat informó que empresas de transporte en Tucumán reducen frecuencias entre un 10% y 20% este martes debido al fuerte aumento del gasoil y los altos costos operativos.
- El gasoil subió de $1.500 a más de $2.300, impactando en $2.000 millones extra. Se suman paritarias del 18% en abril y una baja sostenida en la cantidad de pasajeros.
- El municipio rechaza recortes unilaterales mientras el sector advierte una situación endeble. Se prevén mayores complicaciones en el servicio si no se estabilizan los costos.
“En Tucumán estamos haciendo el esfuerzo para mantener el servicio. Seguramente, algunas líneas redujeron la frecuencia por necesidad, pero en general estamos con servicios regulares. De todos modos, esto se sigue día a día”, dijo este martes el vicepresidente de la Asociación de Empresas de Transporte Automotor (Aetat), Jorge Berretta.
El empresario describió la situación actual del transporte público de pasajeros en Tucumán, en un contexto en el que muchas empresas decidieron reducir la circulación de colectivos debido al incremento del precio del gasoil, en el marco de la guerra en Medio Oriente. Esto se presentó, por ejemplo, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pese a la disposición de YPF y otras petroleras de frenar esos ajustes.
Según Berretta, la merma en la frecuencia ha sido de entre un 10% y un 20% en la provincia, y advirtió que “día a día se incrementará, lamentablemente, por el actual escenario”. “Estamos pagando más caro que el precio del surtidor”, destacó.
El empresario detalló que el valor del combustible, a comienzos de febrero, se ubicaba en $1.500, mientras que actualmente ronda entre los $2.300 y $2.480. “Se trata de una diferencia de unos $800 por litro, es decir, entre el 53% y el 56% de aumento. Eso representa un encarecimiento aproximado del costo del gasoil en la provincia de $2.000 millones”, subrayó.
En la provincia, el sistema de transporte público de pasajeros consume entre 2,4 y 2,5 millones de litros, aproximadamente, por mes.
Otras variables
El directivo de Aetat también hizo hincapié en que los empresarios afrontarán un incremento del costo salarial del 18% en abril, tras las paritarias nacionales. “Esto implicará unos $1.400 millones”, acotó.
Además, el sector viene registrando una caída de la cantidad de pasajes en los últimos años. “Esto fue producto de la falta de control de otros transporte. Hoy se puede observar a conductores de moto, circular mirando el teléfono y sin el casco puesto”, planteó.
Al final, Berretta dijo: “La situación de las empresas es endeble. El sector no está en condiciones de afrontar ese contexto”.
"No aceptamos"
El secretario de Movilidad Urbana de San Miguel de Tucumán, Benjamín Nieva, expresó: “No aceptamos una reducción de frecuencia. Lo que corresponde es que hagan la presentación aduciendo las causas. Unilateralmente no pueden aplicar esta medida”.
El funcionario reconoció que se viene "notando una cierta reducción” de los servicios en la capital, aunque aclaró que las causas son diversas, ya sea por demoras en el tránsito, problemas climáticos, entre otros motivos.
Reunión oficial anterior
En los primeros días de abril, el gobernador, Osvaldo Jaldo, y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, se reunieron en la Casa de Gobierno y hablaron sobre la situación del transporte público de pasajeros, tras el aumento en los combustibles.
El mandatario expresó preocupación por el incremento en el precio del gasoil y la posibilidad de escasez, señalando que podría impactar de lleno en el transporte público. Jaldo indicó que, según el área de Transporte de la Provincia, el problema del abastecimiento del combustible podría generar complicaciones en el servicio. “Si hasta el lunes no se repone el combustible, tenemos un serio problema para que los colectivos salgan a trabajar”, afirmó.
Por su parte, Chahla informó que la Municipalidad capitalina mantendrá reuniones con el sector para analizar la situación. “Hablé con el gobernador de las ideas, de los estudios que estamos haciendo sobre el transporte, porque en esto hay que darle previsibilidad a la gente. Estamos haciendo diagnósticos de situación y hemos pedido a la Aetat (por la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán) que nos dé la lista de personas que trabajan”, señaló.