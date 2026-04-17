Allanamiento en Aetat: Berretta denunció una “falsa y maliciosa acusación con intenciones políticas”

El dirigente confirmó que el procedimiento judicial se llevó a cabo a raíz de una denuncia impulsada por el empresario Sergio Gómez Sansone, vinculada a la distribución de compensaciones tarifarias y otros aspectos administrativos del sistema. “Técnicamente no puedo detallar el expediente, pero sí que hubo un allanamiento por una denuncia que, tal cual dicen ustedes, es falsa”, afirmó.