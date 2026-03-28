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Transporte público: Aetat pide una reunión por el cambio de sistema
Transporte público: Aetat pide una reunión por el cambio de sistema
Hace 2 Hs

Empresarios del transporte público manifestaron que atraviesan un escenario de “incertidumbre” y “preocupación” por el cambio de sistema que analiza la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Por eso, solicitaron por escrito una reunión con la intendenta, Rossana Chahla, a fin de abordar este y otros asuntos considerados urgentes por el sector. La nota fue firmada por el titular de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat), Daniel Orell, y advierte sobre la necesidad de “tratar temas inherentes a nuestra actividad y que consideramos de vital importancia”. Además, pone énfasis en “la incertidumbre que han planteado distintas empresas tras el anuncio del cambio de sistema” y “la preocupante actualidad del transporte público” en el ámbito urbano.

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