EconomíaNoticias económicas ¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta? Según Moiguer, el ingreso mensual de las familias ricas supera los $ 11 millones. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL ¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta? Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Chevron presentó un proyecto por U$S13.800 millones y busca ingresar al RIGI ¿Qué alcances tiene la eximición de los alquileres en Ganancias? ¿Te sobrará plata del aguinaldo? La recomendación del "Gurú del Blue" para hacerla rendir La Cámara de Comercio rechazó la propuesta del FMI de ampliar Ganancias y aumentar la carga sobre monotributistas Cuáles son los sectores que pagan los mejores salarios y cuáles generan más empleo en Argentina Lo más popular Abad habló de “mala intención” en las críticas de Catalán La normativa de los drones en Argentina: vuelo libre para equipos de menos de 250 gramos y sin licencia hasta 25 kilos Escuchar conversaciones ajenas no es de chismoso: la psicología explica por qué lo hacemos sin mala intención Los perros no nacieron para dormir de noche: cómo los humanos transformaron su reloj biológico La previa del Mundial también se vive en Tucumán: habrá una jornada para jóvenes Ranking notas premium Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por "abuso de confianza" y despojo a una víctima de abuso Con acoples, boleta papel y chances de reelección: qué cambios se esperan en Tucumán para 2027 Elecciones en la UNT: acusan al juez Díaz Martínez de desconocer el fallo de la Cámara Federal Con regresos y algunas bajas sensibles, Yllana empieza a definir el equipo para recibir a Quilmes La verdadera bestia pop