Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque
Resumen para apurados
- Un turista fue expulsado del Parque Nacional de Iguazú en Brasil el sábado tras arrojarse al río desde las pasarelas para recuperar su celular, generando gran tensión.
- El visitante fue filmado colgándose de la pasarela en el lado brasileño. Bomberos controlaron la situación y se recordó que está prohibido traspasar las barandas de seguridad.
- El incidente impulsó advertencias en ambos lados de la frontera para exigir un comportamiento responsable y evitar tragedias en uno de los destinos más visitados de la región.
Un turista se arrojó el sábado a las aguas de las Cataratas del Iguazú para recuperar un celular que se le había caído y generó momentos de tensión. Fue grabado por otros visitantes mientras se colgaba de la pasarela para alcanzar el dispositivo, en medio de una excursión.
Según informó G1, la situación fue controlada por bomberos civiles de Brasil, quienes se encargan de vigilar los senderos y el camino que conduce a la Garganta del Diablo.
Tras lo ocurrido, el Parque Nacional de Iguazú de Brasil emitió un comunicado en el que cuestionó la actitud del turista y remarcó que está "expresamente prohibido sobrepasar, trepar o sentarse en las barandas del sitio", ya sea para tomar fotos o para recuperar objetos, por la gravedad que eso implica.
"Tras conocer la situación, los profesionales intervinieron de inmediato, instruyeron al visitante sobre los procedimientos de seguridad y acompañaron al turista hasta el final del recorrido, momento en el que fue expulsado del parque", indicaron.
Antes de iniciar cada excursión, la administración del parque les da a los turistas una serie de instrucciones de seguridad emitidas por los equipos de emergencia que operan de forma permanente en las instalaciones. En este contexto, se establece que, si algún objeto cae al río o a las laderas, se recomienda contactar a los bomberos para evaluar la posibilidad de rescate, con lo cual los visitantes no deben realizar otra acción más que notificar.
Advertencia del lado argentino
Si bien el riesgoso hecho tuvo lugar en el lado brasileño del área protegida, desde la administración argentina del lugar resaltaron que "el comportamiento de los turistas debe ser responsable porque conlleva riesgo ya el solo hecho de transitar las pasarelas, con las barandas apenas un poco más arriba de la cintura". También recomendaron que la gente no alce a los niños y que exista un comportamiento respetuoso de los turistas para con la naturaleza.
El Parque Nacional Iguazú es uno de los sitios más visitados en la región. Durante todo 2025 recibió 1.500.000 de turistas. En este marco, las medidas de seguridad y de protección de los visitantes son altas y cada vez tienen mayor impacto.