Un turista se arrojó a las Cataratas del Iguazú para recuperar su celular y fue expulsado del parque

Antes de iniciar cada excursión, la administración del parque les da a los turistas una serie de instrucciones de seguridad emitidas por los equipos de emergencia que operan de forma permanente en las instalaciones. En este contexto, se establece que, si algún objeto cae al río o a las laderas, se recomienda contactar a los bomberos para evaluar la posibilidad de rescate, con lo cual los visitantes no deben realizar otra acción más que notificar.