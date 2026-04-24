¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

Al ser consultado sobre el correo interno, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió: "Como dijo el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos hizo por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros. El Ministerio de Defensa se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en su lugar, cumplan con su parte".