¿Un castigo histórico? Estados Unidos analiza dejar de respaldar a Reino Unido en la disputa por Islas Malvinas

Resumen para apurados
- EE.UU. analiza retirar su apoyo al Reino Unido por las Islas Malvinas tras la negativa británica de respaldar plenamente las operaciones militares en la guerra contra Irán.
- Trump cuestionó a Keir Starmer y el Pentágono evalúa sancionar a aliados que no cedieron derechos de base o sobrevuelo para el conflicto con Irán iniciado el 28 de febrero.
- Este giro diplomático beneficiaría el reclamo de soberanía de Argentina bajo la gestión de Milei, marcando una ruptura histórica en la alianza estratégica dentro de la OTAN.
El gobierno de Estados Unidos evaluaría dar un giro en sus vínculos diplomáticos y quitarle el apoyo al Reino Unido por las Islas Malvinas, lo que sería un sanción contra el país europeo por no respaldar las operaciones militares nortamericanas en la guerra contra Irán, que comenzó el 28 de febrero.
Los medios nacionales citaron información de Reuters, replicada por medios británicos como The Telegraph, Sky News, BBC y Daily Mail, que señala que el memorándum expresa la frustración de la administración de Donald Trump ante la reticencia de algunos aliados a conceder derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO) para la guerra contra Irán. "Los derechos ABO son simplemente la base mínima para la OTAN", afirmó una fuente, quien agregó que las opciones estaban circulando en las altas esferas del Pentágono.
Entre las alternativas de "castigo" se contemplaría suspender a los países "difíciles" de puestos relevantes dentro de la Alianza Atlántica y reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las "posesiones imperiales" europeas de larga data, entre las que se mencionan explícitamente las Islas Malvinas.
Cabe recordar que la página web del Departamento de Estado sostiene que las islas son administradas por el Reino Unido, pero siguen siendo reclamadas por Argentina, cuyo presidente, Javier Milei, es aliado de Trump.
El enojo de Trump con Gran Bretaña
En las últimas semanas, Trump insultó reiteradamente al primer ministro británico, Keir Starmer, al calificarlo de cobarde por su negativa inicial a sumarse a la guerra contra Irán. El mandatario estadounidense llegó a afirmar que Starmer "no es Winston Churchill" y describió los portaaviones británicos como "juguetes".
Si bien Reino Unido finalmente accedió a habilitar misiones defensivas para proteger a los residentes de la región, incluidos ciudadanos británicos, ante posibles represalias iraníes, la Casa Blanca mantiene su postura crítica.
Al ser consultado sobre el correo interno, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, respondió: "Como dijo el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos hizo por nuestros aliados de la OTAN, ellos no estuvieron ahí para nosotros. El Ministerio de Defensa se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en su lugar, cumplan con su parte".