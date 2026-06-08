Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Resumen para apurados
- La actriz María Rosa Fugazot, de 83 años, fue hallada sin vida hoy en su departamento de Palermo, Buenos Aires, lo que generó conmoción en el espectáculo argentino.
- Tras una alerta, personal policial y del SAME constataron el deceso. La fiscalía investiga las causas de la muerte, ocurrida meses después del deceso de su hijo.
- Su partida cierra un capítulo para la escena artística nacional, donde dejó un legado de más de seis décadas en cine, teatro y televisión como referente de la comedia.
El mundo del espectáculo argentino atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de María Rosa Fugazot, una de las actrices más reconocidas de la escena nacional. La artista falleció a los 83 años y fue encontrada sin vida en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo.
La noticia generó una fuerte conmoción entre colegas, familiares y seguidores que durante décadas acompañaron la extensa trayectoria de la actriz en teatro, cine y televisión.
Según trascendió, personal policial acudió a un edificio situado sobre la calle Güemes al 4700 luego de recibir un llamado alertando sobre una persona descompensada. Al lugar también llegó una ambulancia del SAME, cuyos profesionales confirmaron el fallecimiento de la actriz.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°12, que ordenó actuaciones para determinar las causales de muerte.
Una figura destacada de la actuación argentina
Nacida el 20 de diciembre de 1942, María Rosa Fugazot desarrolló una carrera artística que se extendió por más de seis décadas. Desde muy joven comenzó a trabajar sobre los escenarios y rápidamente se convirtió en una de las intérpretes más reconocidas del país.
Su nombre quedó asociado principalmente al género de la comedia, aunque también participó en producciones dramáticas y de gran repercusión popular.
En el cine formó parte de recordadas películas como Los superagentes contra los fantasmas, El rey de los exhortos, Mi novia el..., Los caballeros de la cama redonda y Las locas del conventillo, entre muchas otras.
Una trayectoria inolvidable en teatro y televisión
El teatro fue otro de los ámbitos donde dejó una huella profunda. A lo largo de su carrera integró elencos de numerosas obras clásicas y contemporáneas, entre ellas El jardín de los cerezos, Espíritu travieso, La pulga en la oreja, Locos de verano, Así es la vida, No hay que llorar, Los muchachos de antes no usaban gomina, Nenucha, la envenenadora de Montserrat y Chicago.
En televisión también logró gran reconocimiento. Participó en exitosas ficciones como Los Roldán, Amas de casa desesperadas, Kachorra, Durmiendo con mi jefe, Tiempo final, Culpables, El puntero, Sos mi hombre, Simona, Otros pecados y Nada, consolidándose como una actriz versátil y querida por el público.
El duro golpe que marcó sus últimos años
La muerte de María Rosa Fugazot se produce a menos de un año del fallecimiento de su hijo, el actor y director René Bertrand, una pérdida que impactó profundamente en su vida.
Meses después de aquella tragedia familiar, la actriz había hablado públicamente sobre el dolor que atravesaba. En una entrevista reconoció que el trabajo se había convertido en un sostén fundamental para continuar adelante.
“Si no tuviera que trabajar, yo creo que ni me levanto de la cama. Me cuesta levantarme, me cuesta despertarme. Pero hay que seguir adelante y moverse”, había expresado.
También había recordado a su hijo con profunda admiración y cariño. “No es porque fuera mi hijo, pero era un tipo derecho, laburante, adoraba a su familia”, comentó en aquella oportunidad, al referirse a quien consideraba un hombre dedicado por completo a sus seres queridos.