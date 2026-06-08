Conmoción por la muerte de María Rosa Fugazot: fue hallada sin vida en su departamento de Palermo

Una trayectoria inolvidable en teatro y televisión

El teatro fue otro de los ámbitos donde dejó una huella profunda. A lo largo de su carrera integró elencos de numerosas obras clásicas y contemporáneas, entre ellas El jardín de los cerezos, Espíritu travieso, La pulga en la oreja, Locos de verano, Así es la vida, No hay que llorar, Los muchachos de antes no usaban gomina, Nenucha, la envenenadora de Montserrat y Chicago.