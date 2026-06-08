Condenan a dos policías por una detención irregular tras un accidente en Monteros

La condena de dos policías por la detención irregular y las posteriores agresiones sufridas por un hombre en una comisaría de Monteros terminó exponiendo algo más profundo que un episodio de abuso policial. El fallo dictado por el juez Mario Velázquez reconstruye una secuencia que comenzó con un accidente de tránsito, derivó en una privación de libertad sustentada en documentación falsa y concluyó con una severa advertencia sobre el funcionamiento del sistema de investigación penal. El magistrado homologó el acuerdo de juicio abreviado mediante el cual los imputados reconocieron su responsabilidad, pero además cuestionó con dureza la investigación inicial, recordó que la causa había sido archivada pese a la existencia de pruebas relevantes y reivindicó la decisión del fiscal regional Miguel Ángel Varela de reabrir el expediente cuando parecía destinado a quedar impune.