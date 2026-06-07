Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
Tirar basura en la vía pública. Acumular chatarra en terrenos baldíos. Llenar piletas con red de agua potable domiciliaria. La venta ambulante. La generación de ruidos molestos. El mal manejo de los escombros. El Concejo Deliberante analiza el proyecto para próximo marco regulatorio sanitario para la Capital y sugiere sanciones para las actividades que fomenten la contaminación.
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