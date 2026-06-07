CulturaMúsica “La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari Fanáticos partieron ayer hacia Avellaneda para participar del último adiós a Carlos Alberto Solari. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL RUMBO A AVELLANEDA. El grupo viajó más de 1.200 kilómetros desde diferentes ciudades de Tucumán para despedir al exlíder de Los Redondos. Por Belén Castellano Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Carlos "Indio" Solari Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Miles de seguidores homenajearon al Indio Solari con un banderazo en el Obelisco y hubo incidentes con la Policía En el Día del Mundial del Ambiente: los escenarios que podrían sorprender al planeta dentro de unos años El momento del día en que tenés que apagar la calefacción para ahorra hasta un 67% de energía, según un experto Lo más popular Abad habló de “mala intención” en las críticas de Catalán La normativa de los drones en Argentina: vuelo libre para equipos de menos de 250 gramos y sin licencia hasta 25 kilos Escuchar conversaciones ajenas no es de chismoso: la psicología explica por qué lo hacemos sin mala intención Los perros no nacieron para dormir de noche: cómo los humanos transformaron su reloj biológico La previa del Mundial también se vive en Tucumán: habrá una jornada para jóvenes Ranking notas premium Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por "abuso de confianza" y despojo a una víctima de abuso Con acoples, boleta papel y chances de reelección: qué cambios se esperan en Tucumán para 2027 Elecciones en la UNT: acusan al juez Díaz Martínez de desconocer el fallo de la Cámara Federal Con regresos y algunas bajas sensibles, Yllana empieza a definir el equipo para recibir a Quilmes La verdadera bestia pop