Tensión transatlántica: Trump puso en duda el apoyo a Londres por las Malvinas y sacudió a la prensa británica

Una filtración del Pentágono encendió las alarmas en el Reino Unido. Según documentos internos revelados inicialmente por Reuters, la administración de Donald Trump estaría por considerar revisar su histórico respaldo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas. La medida, interpretada como una represalia diplomática, surgió tras la negativa de Londres a colaborar en operativos militares contra Irán.