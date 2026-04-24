La tajante respuesta del Reino Unido ante la amenaza de Donald Trump sobre las Islas Malvinas

Tras las filtraciones que sugieren un posible cambio en la política exterior de Estados Unidos, el Gobierno del Reino Unido rompió el silencio. A través de un portavoz oficial, el Ejecutivo británico ratificó que su soberanía sobre las Islas Malvinas (Falklands) es "firme e inmutable", poniendo el principio de autodeterminación de los isleños como el eje central de su defensa.