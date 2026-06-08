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Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Tras varias preguntas sobre Irán, el republicano acusó a la periodista de ser “izquierdista, progresista” y criticó a NBC por sus “falsas encuestas”.

MOLESTO. Momento en que Trump decide abandonar la entrevista.
MOLESTO. Momento en que Trump decide abandonar la entrevista. CAPTURA DE VIDEO
Hace 15 Hs

Resumen para apurados

  • Trump abandonó una entrevista grabada el viernes con NBC en Wisconsin tras enojarse por preguntas sobre Irán, evidenciando su tensa relación con la prensa estadounidense.
  • El encuentro, afectado por mal clima, se tensó cuando la periodista cuestionó un fondo judicial de Trump, lo que provocó insultos del mandatario y su abrupta salida del set.
  • Este cruce profundiza la confrontación de Trump con los medios de comunicación de EE.UU., caracterizada por restricciones a la prensa y demandas judiciales desde su gobierno.
Resumen generado con IA

WASHINGTON, Estados Unidos.- Una entrevista a Donald Trump en NBC, grabada el viernes y emitida ayer, se convirtió en un caos tras repetidos problemas meteorológicos y preguntas de la reportera, especialmente sobre Irán, que disgustaron al presidente estadounidense.

“Ustedes son un canal parcial y deshonesto. Lo siento, se acabó, ya he tenido suficiente. Gracias, cariño, que te diviertas”, espetó el presidente a la reportera Kristen Welker, antes de levantarse y salir de cámara.

El republicano concedió una entrevista de casi una hora el viernes al programa “Meet the Press” durante un viaje a Wisconsin. La conversación tuvo lugar en una granja de ese estado agrícola, con un tractor y fardos de heno como telón de fondo, y se centró principalmente en la guerra en Irán y los intentos por alcanzar un acuerdo.

“¿Esto es viento o qué?”, preguntó Trump mientras una lluvia torrencial caía sobre la estructura metálica donde se realizaba la entrevista. “¿Pueden oír los truenos?”, dijo cuando la entrevista ya había sido interrumpida varias veces.

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“¿Deberíamos parar?”, preguntó Welker al equipo técnico. “No, chicos. La gente lo entenderá, estamos en una granja”, contestó el presidente. Luego, tras varias preguntas sobre Irán, el republicano acusó a la periodista de ser “izquierdista, progresista” y criticó a NBC por sus “falsas encuestas”.

La tensión siguió aumentando y llegaron preguntas sobre el fondo “anti politización de la justicia” promovido por Trump, financiado con impuestos de los ciudadanos y presentado por la administración como una forma de compensar a quienes supuestamente fueron víctimas de una justicia parcial durante la presidencia de su predecesor demócrata, Joe Biden.

Contra Biden

“Me encanta esta idea (el fondo), porque gente como ustedes, esta prensa mentirosa y corrupta, estos periodistas sin escrúpulos que apoyan a un idiota como Biden... Han destruido vidas. Han enviado a prisión a personas que no hicieron nada malo”, exclamó furioso. “No hay pruebas de lo que dice”, le respondió la periodista. “O es usted corrupta o estúpida”, le espetó finalmente el mandatario, antes de salir de cámara mientras la reportera intentaba detenerlo.

Desde su regreso a la Casa Blanca, el presidente estadounidense ha declarado la guerra a los principales medios de comunicación, a los que acusa de difundir noticias falsas y de ser corruptos.

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El mandatario ha demandado a varios periódicos y su administración, desde el Pentágono hasta el FBI, ha aumentado las restricciones a la prensa y los intentos de intimidar a los periodistas.

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