Trump, en guerra con los medios estadounideses: el reportaje que enojó al presidente

Contra Biden

“Me encanta esta idea (el fondo), porque gente como ustedes, esta prensa mentirosa y corrupta, estos periodistas sin escrúpulos que apoyan a un idiota como Biden... Han destruido vidas. Han enviado a prisión a personas que no hicieron nada malo”, exclamó furioso. “No hay pruebas de lo que dice”, le respondió la periodista. “O es usted corrupta o estúpida”, le espetó finalmente el mandatario, antes de salir de cámara mientras la reportera intentaba detenerlo.