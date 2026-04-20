Alerta en los aeropuertos: ATE advirtió que no habrá vuelos el viernes por despidos en el Servicio Meteorológico

La huelga se llevará a cabo entre las 5 y las 12. Ana Saralegui, delegada de ATE en el SMN, denunció un "vaciamiento" del organismo: "Son 140 familias en la calle y nos anuncian 100 despidos más para octubre. La población queda indefensa; nuestros pronósticos serán más débiles y 30 estaciones ya han dejado de informar durante la noche", remarcó.