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Alerta en los aeropuertos: ATE advirtió que no habrá vuelos el viernes por despidos en el Servicio Meteorológico

El gremio anunció un paro nacional tras la cesantía de 140 trabajadores. Denunciaron un "apagón" que deja al país sin alertas climáticas nocturnas.

ATE anuncia un paro para el viernes. ATE anuncia un paro para el viernes. IMAGEN TOMADA DE LA NACIÓN
Hace 20 Min

Tras el despido de 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una medida de fuerza para este viernes que podría paralizar el tráfico aéreo en todo el país. "Sin nuestra información meteorológica, los aviones no pueden despegar", advirtieron desde el gremio.

La huelga se llevará a cabo entre las 5 y las 12. Ana Saralegui, delegada de ATE en el SMN, denunció un "vaciamiento" del organismo: "Son 140 familias en la calle y nos anuncian 100 despidos más para octubre. La población queda indefensa; nuestros pronósticos serán más débiles y 30 estaciones ya han dejado de informar durante la noche", remarcó.

La respuesta oficial

Desde el Ministerio de Defensa justificaron los despidos como parte de un plan de "modernización" que busca automatizar la observación del clima. 

Sin embargo, los datos son alarmantes: con apenas 600 empleados actuales, el SMN opera con casi la mitad de la dotación mínima necesaria (1.156) establecida incluso por auditorías de gestiones anteriores.

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