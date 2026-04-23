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Roban motos y vehículos, son desarmados y en 10 días los mandan por encomiendas

La operatoria, vinculada a organizaciones de Buenos Aires y CABA, tiene como destino final Bolivia. Problemas para investigar los casos.

EL CASO QUE GENERÓ SORPRESAS. La camioneta Toyota SW4 fue robada en Buenos Aires el 7 de Abril, la desarmaron íntegramente y sus partes fueron despachadas a Orán en cuatro envíos diferentes. EL CASO QUE GENERÓ SORPRESAS. La camioneta Toyota SW4 fue robada en Buenos Aires el 7 de Abril, la desarmaron íntegramente y sus partes fueron despachadas a Orán en cuatro envíos diferentes.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Bandas de Buenos Aires roban y desarman vehículos para enviar las piezas por encomienda a Bolivia. El caso de una Toyota SW4 en Orán reveló esta logística de contrabando internacional.
  • Los vehículos son desguazados en menos de 10 días y despachados en varios envíos desde CABA hacia el norte argentino, dificultando el seguimiento policial y judicial de las piezas.
  • Esta modalidad expone la vulnerabilidad de los sistemas de paquetería y plantea un desafío para la seguridad fronteriza ante el aumento del tráfico ilegal de autopartes hacia Bolivia.
Resumen generado con IA

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