Paro en el Servicio Meteorológico por despidos y alerta por impacto en vuelos

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizarán un paro nacional con cese de tareas este viernes 24 de abril entre las 5:00 y las 12:00. La medida, definida como un “apagón informativo”, se llevará adelante en rechazo a una nueva ola de despidos y, según advierten, afectará tanto la operatividad aérea como la emisión de alertas climáticas en todo el país.