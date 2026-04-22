Paro en el Servicio Meteorológico por despidos y alerta por impacto en vuelos

Resumen para apurados
- Trabajadores del SMN nucleados en ATE realizarán un paro nacional este viernes 24 de abril en Argentina, de 5 a 12 horas, en rechazo a una nueva ola de 140 despidos en el sector.
- La medida responde al plan de ajuste estatal que ya suma 150 cesantías en 2024. El gremio denuncia que la falta de personal impide garantizar la seguridad operativa y climática.
- El paro afectará despegues de vuelos y alertas climáticas. El conflicto escala ante un plan de automatización oficial que el gremio considera inviable sin personal especializado.
Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), realizarán un paro nacional con cese de tareas este viernes 24 de abril entre las 5:00 y las 12:00. La medida, definida como un “apagón informativo”, se llevará adelante en rechazo a una nueva ola de despidos y, según advierten, afectará tanto la operatividad aérea como la emisión de alertas climáticas en todo el país.
El conflicto se profundizó tras el envío de 140 nuevos telegramas de despido. Desde el gremio aseguran que la cifra podría escalar hasta 250 cesantías en el marco del proceso de reestructuración impulsado por el Gobierno nacional, que se suma a las 150 desvinculaciones ya registradas durante 2024.
Impacto en vuelos y alertas meteorológicas
La delegada de ATE en el organismo, Ana Saralegui, advirtió que la medida tendrá consecuencias inmediatas en el transporte aéreo. “Los aviones no van a poder despegar”, afirmó, al señalar que sin los datos y monitoreos que provee el SMN no es posible garantizar la seguridad operacional.
Además, alertó sobre el debilitamiento del sistema de pronósticos. Según explicó, el organismo cuenta actualmente con unos 600 trabajadores, la mitad de los 1.200 considerados necesarios para sostener una operatividad mínima. “La población queda indefensa; nuestros pronósticos y alertas van a ser más débiles”, sostuvo.
Críticas al plan de modernización
Desde el sindicato cuestionaron la justificación oficial de los recortes, basada en una supuesta modernización tecnológica. Saralegui explicó que el reemplazo de personal por estaciones meteorológicas automáticas no es inmediato ni sencillo.
“No es que instalás una estación y funciona perfectamente desde el primer día. Hay que homologarla con sistemas convencionales, y eso puede llevar un año”, indicó. En ese sentido, también planteó dudas sobre la implementación del plan: “Si no hay personal, ¿quién va a instalar esos equipos?”.
Un conflicto enmarcado en el ajuste estatal
La situación del SMN se inscribe en un contexto más amplio de protestas impulsadas por ATE a nivel nacional. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, vinculó los despidos con recortes en otros organismos del sistema científico y técnico, como el INTI.
“El ajuste sobre el Estado no benefició a nadie; se tradujo en una pérdida de derechos para toda la sociedad”, afirmó el dirigente, quien además integra el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).
Con este escenario, el paro del viernes no solo anticipa complicaciones en servicios clave, sino que también marca un nuevo capítulo en el conflicto entre trabajadores estatales y el Gobierno por la política de recortes en el sector público.