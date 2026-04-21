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Paro nacional de ATE: habrá protestas en Aeroparque y advirtieron por demoras en los vuelos

Los trabajadores estatales se movilizarán a la zona de Aeroparque en el marco del paro nacional.

AEROPUERTOS. El sindicato anuncia asambleas para hoy que provocarán demoras en los vuelos. AEROPUERTOS. El sindicato anuncia asambleas para hoy que provocarán demoras en los vuelos. ARCHIVO
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • ATE realiza hoy un paro nacional de 24 horas con foco en Aeroparque. El reclamo es por mejoras salariales y contra el ajuste, advirtiendo por posibles demoras en los vuelos.
  • La medida surge tras agotarse la conciliación obligatoria sin diálogo oficial. Habrá una concentración a las 11 h en Costa Salguero para visibilizar el conflicto en la ANAC.
  • Rodolfo Aguiar advirtió que la conflictividad escalará si no cesan los despidos. La tensión gremial amenaza la operatividad aeroportuaria en un clima de fuerte confrontación.
Resumen generado con IA

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante hoy un paro nacional de 24 horas en rechazo al ajuste y en reclamo de mejoras salariales. El foco de la jornada estará puesto en los aeropuertos, donde se prevén asambleas y movilizaciones que podrían afectar la operatividad de los vuelos, aunque desde el gremio descartaron cancelaciones totales.

Marcelo Belelli, coordinador de ATE en la ANAC, explicó que la afectación será puntual. “Habrá asambleas que pueden generar demoras, pero los vuelos van a salir normalmente”, dijo. Sin embargo, la tensión es evidente tras un periodo de conciliación obligatoria de un mes y medio que, según denunció Belelli, finalizó sin que el Gobierno convocara a una mesa de diálogo.

El punto central de la protesta será una concentración a las 11 en las inmediaciones de Costa Salguero (Costanera y Salguero), zona de acceso al Aeroparque Jorge Newbery. Esta movilización representa una moderación respecto a las amenazas previas de bloqueos totales, aunque el clima de conflicto persiste.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, fue contundente respecto al rumbo de la gestión actual. “La paciencia se terminó. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos”, remarcó. 

El gremio exigió la reapertura de paritarias y el cese de los despidos en la administración pública. Además, los dirigentes advirtieron que, ante la falta de respuestas, la conflictividad seguirá escalando.

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