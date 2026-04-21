Paro nacional de ATE: habrá protestas en Aeroparque y advirtieron por demoras en los vuelos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lleva adelante hoy un paro nacional de 24 horas en rechazo al ajuste y en reclamo de mejoras salariales. El foco de la jornada estará puesto en los aeropuertos, donde se prevén asambleas y movilizaciones que podrían afectar la operatividad de los vuelos, aunque desde el gremio descartaron cancelaciones totales.