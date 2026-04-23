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Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante

Tiene una prohibición de acercamiento a la institución y a los docentes afectados.

AMENAZA. El alumno posteó en su cuenta de Instagram una foto de un arma de fuego dentro de una mochila. AMENAZA. El alumno posteó en su cuenta de Instagram una foto de un arma de fuego dentro de una mochila.
Por Micaela Pinna Otero Hace 1 Hs

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos en contra del estudiante de la Facultad de Psicología de la UNT que había amenazado a los docentes de la carrera mediante una publicación en historias de Instagram. El acusado cursará el proceso penal en libertad mientras cumple medidas de coerción de menor intensidad, entre ellas, la prohibición de acercamiento a institución educativa y a los profesores afectados.

El caso se conoció el lunes por la tarde luego de que la Policía, siguiendo la orden del titular de la Fiscalía de Criminalidad II, Mariano Fernández, detuviera a Marcelo Trejo. El joven de 24 años está cursando materias de segundo y tercer año de la carrera de Psicología. El pasado 27 de marzo se había presentado a rendir un examen en la condición de alumno libre, de la materia Introducción a la Psicología. Al reprobar la prueba escrita no pudo exponer la instancia oral y se retiró del establecimiento.

Siguiendo la teoría fiscal, entre el 12 de marzo y el 4 de abril, posteó de forma temporal en su cuenta personal de Instagram, una foto de un arma de fuego dentro de una mochila con un texto agregado que decía: “Pierdo el parcial y el profesor pierde la vida”, acompañado de la canción “Tiempo pa’ matar”, la cual había sido publicada por una cuenta de humor universitario.

Según explicó la auxiliar de fiscal Jimena Castro, el 9 de abril por la mañana una ayudante estudiantil de la cátedra de Introducción a la Psicología, al ver la publicación realizó una captura de pantalla y alertó a la docente a cargo quien a su vez notificó a la decana, Silvia López de Martín, lo que estaba sucediendo. Rápidamente José Néstor Correa, director general administrativo de la facultad, denunció en la Policía la situación.

Entrevista

En medio de la pesquisa, el lunes los investigadores entrevistaron a la secretaria administrativa de la facultad, quien les informó que Trejo estaba inscripto para rendir el martes 21 un examen de Introducción a la Psicología. Alarmado, el fiscal Fernández solicitó una orden de allanamiento en el domicilio del alumno. Tras la aprobación del juez Lucas Taboada, el personal policial llevó a cabo la medida en una vivienda del barrio Oeste II, donde aprehendieron a Trejo y secuestraron su celular iPhone 13, el cual no tenía tarjeta SIM ni tarjeta de memoria.

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Ayer, el MPF formalizó los cargos en su contra y lo imputó como presunto autor del delito de amenazas. Luego de exponer la hipótesis y las evidencias en su contra, Castro solicitó que fuera sometido a la medida de arresto domiciliario para cautelar la investigación, al considerar que el acusado podría amedrentar a profesores y alumnos para evitar que brinden su testimonio.

Las abogadas defensoras de Trejo, Micaela Morales y Raquel Ledesma, discreparon con la postura del Ministerio Público. “El posteo fue en un ámbito de intimidad, no etiquetó ni a la Universidad, ni a la profesora, ni a la cátedra; no iba dirigido hacia nadie. En nuestras redes sociales a veces compartimos cosas que pueden ser reprochables desde el punto de vista del gusto, de decir si algo es gracioso o no, pero esa conducta no puede ser identificada como un delito”, argumentaron.

“Estamos a 22 de abril y ni siquiera está determinada la fecha en la que se realizó el posteo. Todo comenzó por una ayudante de cátedra que hizo un desencadenamiento para mostrar algo el 7 de abril. Lo que se intenta presentar como una amenaza penal es, en realidad, una interpretación forzada”, agregaron las profesionales.

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Trejo en un principio se mostró predispuesto a declarar y contar su versión de los hechos, pero tras una sugerencia de sus defensoras, prefirió guardar silencio por el momento.

Luego de analizar los planteos de las partes, el juez Eduardo González dio por formulados los cargos, aunque no hizo lugar al pedido de arresto domiciliario. En cambio, resolvió que el imputado recupere la libertad mientras continúa sujeto al proceso cumpliendo medidas de coerción de menor intensidad y una prohibición de acercamiento a la Facultad de Psicología de la UNT y a los profesores.

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