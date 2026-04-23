Imputan al alumno de la Facultad de Psicología que hizo un posteo amenazante

El caso se conoció el lunes por la tarde luego de que la Policía, siguiendo la orden del titular de la Fiscalía de Criminalidad II, Mariano Fernández, detuviera a Marcelo Trejo. El joven de 24 años está cursando materias de segundo y tercer año de la carrera de Psicología. El pasado 27 de marzo se había presentado a rendir un examen en la condición de alumno libre, de la materia Introducción a la Psicología. Al reprobar la prueba escrita no pudo exponer la instancia oral y se retiró del establecimiento.