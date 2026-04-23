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Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

A través de su abogado, el diputado de La Libertad Avanza respondió a la propuesta formulada por la defensa del imputado por el brutal cabezazo en La Madrid.

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura. EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Federico Pelli rechazó el juicio abreviado para 'Pichón' Segura por el cabezazo recibido en La Madrid y pidió prisión efectiva ante la propuesta de la defensa del imputado.
  • La defensa de Segura propuso tres años de prisión condicional. El incidente ocurrió tras una agresión física contra el diputado de La Libertad Avanza en el interior tucumano.
  • La postura de la querella busca sentar un precedente contra la violencia política y asegurar una condena ejemplar, evitando beneficios procesales para el agresor de Pelli.
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