Pelli rechaza el juicio abreviado para "Pichón" Segura y pide una pena de prisión efectiva

EN LA MADRID. Pelli recibió el cabezazo por parte de “Pichón” Segura.
Resumen para apurados
- Federico Pelli rechazó el juicio abreviado para 'Pichón' Segura por el cabezazo recibido en La Madrid y pidió prisión efectiva ante la propuesta de la defensa del imputado.
- La defensa de Segura propuso tres años de prisión condicional. El incidente ocurrió tras una agresión física contra el diputado de La Libertad Avanza en el interior tucumano.
- La postura de la querella busca sentar un precedente contra la violencia política y asegurar una condena ejemplar, evitando beneficios procesales para el agresor de Pelli.
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