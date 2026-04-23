Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y comercios

Para Rojkés, el impacto de un edificio trasciende sus propias paredes. "Creo que no es solamente cómo se vive puerta adentro, sino cómo se vincula con el día a día. La mayor parte del tiempo, el edificio se vive mucho más de afuera que de adentro. Es más para la ciudad que para el usuario de adentro", reflexionó.