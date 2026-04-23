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La escrituración de inmuebles en Tucumán cayó por la suba de los costos

El titular del Colegio de Escribanos de Tucumán dijo que la donación inmobiliaria se había vuelto prohibitiva por el aumento del impuesto de sellos.

TENDENCIA. En muchos casos, el valor catastral es igual o superior al valor de mercado del inmueble. TENDENCIA. En muchos casos, el valor catastral es igual o superior al valor de mercado del inmueble.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La escrituración de inmuebles en Tucumán cayó cerca del 70% en 2026 debido al alza de costos catastrales y sellos, según advirtió el Colegio de Escribanos ante la crisis del sector.
  • El valor catastral vigente desde diciembre supera el fiscal y, a veces, el de mercado. Esto encareció donaciones y trámites, impulsando un proyecto de ley para corregir asimetrías.
  • Se espera que la nueva ley reactive el mercado mediante exenciones para viviendas familiares y créditos hipotecarios, facilitando el acceso a la propiedad para sectores humildes.
Resumen generado con IA

El presidente del Colegio de Escribanos de Tucumán, Fabián Navarro de Zavalía, reconoció que el valor catastral para las transferencias de inmuebles que se puso en vigencia en diciembre de 2025 “ha resultado muy superior a la valuación fiscal”. “En muchos casos, el valor catastral se asemeja al valor de mercado del bien y, en algunos casos, lo supera. Esto ha incrementado los costos de escrituración y, como consecuencia de ello, se ha producido una disminución de las escrituraciones”, explicó ante consultas de LA GACETA, aunque no precisó en qué porcentajes se dio esa caída. Consultas extraoficiales realizadas por este diario aseguraron que ronda entre el 67% y el 70% para lo que va de 2026.

Al ser consultado sobre la propuesta que envió el Poder Ejecutivo, el notario consideró que no sería adecuado hablar de una corrección, sino de perfeccionamiento. “El código tributario tiene una estructura basada en normas generales y excepciones. La Ley N° 9.950 (modifica la N° 9.857) se concentró en la norma general y no trató las excepciones. Los escribanos tienen un contacto directo con las operaciones inmobiliarias y los requirentes, y por ello, se encuentran en una posición privilegiada para captar los efectos de la reforma tributaria”, explicó.

Asimetrías

En ese contexto, Navarro de Zavalía explicó que la entidad que preside no solicitó modificaciones a la Casa de Gobierno, sino que “se limitó a exponer las asimetrías sobre las que era necesario trabajar”. “Hubo una muy buena recepción por parte del Ejecutivo; se abocaron inmediatamente al análisis de la problemática, lo que derivó en el envío del proyecto de ley a la Legislatura, que esperamos se apruebe a la brevedad”, desarrolló.

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“La sanción de la ley va a contribuir al aumento de las escrituraciones. Hay actos, como la donación inmobiliaria o la sustitución de fiduciario, que se habían vuelto prohibitivos por el aumento del impuesto de sellos que gravaba tales operaciones. Entre otras modificaciones, se propone la exención del impuesto de sellos para las escrituras de adquisición de la vivienda familiar, única y de ocupación permanente, que se aplica a la mayoría de las categorías de viviendas, y para los casos que mediare un crédito bancario destinado a la adquisición, construcción o ampliación de esas viviendas”, ahondó el escribano.

Navarro de Zavalía destacó que los cambios mencionados en el párrafo anterior “sin duda” va a facilitar la escrituración de las viviendas, sobre todo para los más humildes, y la instrumentación de los créditos bancarios. En cuanto a la actividad en general del sector, consignó que el largo periodo inflacionario que atravesó el país afectó el ahorro y la oferta de crédito, lo que derivó en la disminución de las operaciones inmobiliarias y de los créditos hipotecarios. “Esto último, sumado al enfriamiento de la economía, ha impactado negativamente en el trabajo notarial”, subrayó.

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