La escrituración de inmuebles en Tucumán cayó por la suba de los costos

El presidente del Colegio de Escribanos de Tucumán, Fabián Navarro de Zavalía, reconoció que el valor catastral para las transferencias de inmuebles que se puso en vigencia en diciembre de 2025 “ha resultado muy superior a la valuación fiscal”. “En muchos casos, el valor catastral se asemeja al valor de mercado del bien y, en algunos casos, lo supera. Esto ha incrementado los costos de escrituración y, como consecuencia de ello, se ha producido una disminución de las escrituraciones”, explicó ante consultas de LA GACETA, aunque no precisó en qué porcentajes se dio esa caída. Consultas extraoficiales realizadas por este diario aseguraron que ronda entre el 67% y el 70% para lo que va de 2026.