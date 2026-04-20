Los créditos hipotecarios siguen sin activarse y los compradores se vuelven más selectivos

El diagnóstico inicial es compartido entre los tres y marca que la actividad se encuentra más lenta que en otros momentos, con compradores más cautelosos y operaciones que requieren mayor negociación. “Estamos viendo un mercado un poco más lento de lo habitual. Había mucha expectativa con el crédito hipotecario, pero en la práctica no se dio como se esperaba”, explicó Bunader. Según detalló, hoy apenas uno de cada 10 créditos se concreta, lo que obliga a buscar alternativas de financiamiento.