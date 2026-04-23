Un testigo reveló una deuda de Manuel Adorni por U$S65.000

Compensación alternativa

Feijoo detalló que, ante la imposibilidad de cobrar la deuda en efectivo, se acordó una modalidad de compensación alternativa. El testigo afirmó que se hizo cargo de la gestión de venta de otra propiedad de Adorni, ubicada en la calle Asamblea, como parte de las tratativas para saldar el monto pendiente. Durante la audiencia, se le requirió la entrega de su teléfono celular y de toda la documentación que respalde los gastos de obra para verificar la trazabilidad de los fondos.