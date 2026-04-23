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La Justicia confirmó que Manuel Adorni gastó U$S15.000 en un viaje con su esposa a Aruba

En el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, el fiscal Pollicita recibió pruebas de gastos en hoteles de lujo y pasajes pagados en efectivo que contrastan con el salario del funcionario.

EN LA LUPA. Un departamento heredado se suma al mapa de Adorni. afp EN LA LUPA. Un departamento heredado se suma al mapa de Adorni. afp
Hace 43 Min

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un capítulo clave. El fiscal Gerardo Pollicita confirmó que el funcionario realizó un gasto total de *U$S14.696 durante sus vacaciones familiares en Aruba, entre fines de 2024 y principios de 2025. 

El dato cobró relevancia ante la lupa de la Justicia, ya que en ese período Adorni percibía un sueldo de aproximadamente $3 millones, monto que resulta difícil de conciliar con el nivel de erogación en dólares.

El desglose del Caribe

- Hoteles: U$S 8.874 por estadías en el "Embassy Suites Hilton" y el "Divi Dutch Village Resort".

- Aéreos: U$S 5.800 por cuatro pasajes de LATAM (U$S 1.450 cada uno). Según el expediente, fueron abonados en dólares billete.

Ante esta evidencia, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La Justicia busca determinar si el flujo de fondos para este viaje, sumado a la compra de un departamento en Caballito (U$S 230.000) y una casa en el country Indio Cuá (U$S 120.000), tiene un origen justificado o si existe una desproporción patrimonial ilícita.

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