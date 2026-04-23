La Justicia confirmó que Manuel Adorni gastó U$S15.000 en un viaje con su esposa a Aruba

Ante esta evidencia, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La Justicia busca determinar si el flujo de fondos para este viaje, sumado a la compra de un departamento en Caballito (U$S 230.000) y una casa en el country Indio Cuá (U$S 120.000), tiene un origen justificado o si existe una desproporción patrimonial ilícita.