La Justicia confirmó que Manuel Adorni gastó U$S15.000 en un viaje con su esposa a Aruba

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un capítulo clave. El fiscal Gerardo Pollicita confirmó que el funcionario realizó un gasto total de *U$S14.696 durante sus vacaciones familiares en Aruba, entre fines de 2024 y principios de 2025.
El dato cobró relevancia ante la lupa de la Justicia, ya que en ese período Adorni percibía un sueldo de aproximadamente $3 millones, monto que resulta difícil de conciliar con el nivel de erogación en dólares.
El desglose del Caribe
- Hoteles: U$S 8.874 por estadías en el "Embassy Suites Hilton" y el "Divi Dutch Village Resort".
- Aéreos: U$S 5.800 por cuatro pasajes de LATAM (U$S 1.450 cada uno). Según el expediente, fueron abonados en dólares billete.
Ante esta evidencia, el juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti. La Justicia busca determinar si el flujo de fondos para este viaje, sumado a la compra de un departamento en Caballito (U$S 230.000) y una casa en el country Indio Cuá (U$S 120.000), tiene un origen justificado o si existe una desproporción patrimonial ilícita.