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Barrio Norte crece y se transforma: edificios que generan gimnasios, bares y centros de pilates

Diego Rojkés, de Avanco Constructora, explicó en "Encuentros LA GACETA" cómo un desarrollo inmobiliario bien planificado dinamiza todo el entorno comercial y social de la zona.

Hace 3 Hs

"El proyecto inicial es la base. Hay que pensarlo bien, saber dónde se va a situar. Y eso desencadena muchas cosas lindas que nos sorprenden para bien", señaló Diego Rojkés, director de Avanco Constructora, durante su participación en "Encuentros LA GACETA".

El empresario puso como ejemplo los desarrollos que su empresa realizó en Barrio Norte: "Vemos que se vive una dinámica distinta en la zona. Se generan centros de pilates, gimnasios, bares. Se instala el edificio y a la vuelta empieza a crecer un mercado de otros rubros asociados al bienestar del inquilino, del comprador, del vecino".

Para Rojkés, el impacto de un edificio trasciende sus propias paredes. "Creo que no es solamente cómo se vive puerta adentro, sino cómo se vincula con el día a día. La mayor parte del tiempo, el edificio se vive mucho más de afuera que de adentro. Es más para la ciudad que para el usuario de adentro", reflexionó.

El director de Avanco Constructora explicó que por eso es clave trabajar en ese vínculo con la arquitectura y el urbanismo. "Hay que trabajar mucho en ese vínculo. Es muy dinámico y muy interesante. Hay un concepto que responde a tendencias: el concepto del tercer espacio", concluyó.

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