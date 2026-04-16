No-Spend Day: qué es y cuáles son las reglas de este día sin gastos para ahorrar a fin de mes

Resumen para apurados
- Familias argentinas aplican el 'No-Spend Day', un método de gasto cero hoy en sus hogares para combatir la inflación y ahorrar eliminando consumos superfluos y gastos impulsivos.
- La técnica implica suspender compras innecesarias, salidas y delivery por un tiempo fijo, manteniendo solo pagos de servicios, vivienda y salud para reordenar el presupuesto mensual.
- Esta tendencia fomenta un cambio cultural en el consumo y la distinción entre necesidad y deseo, siendo una herramienta clave para la estabilidad financiera familiar a futuro.
El constante aumento de precios en Argentina obliga a las familias a reajustar sus finanzas para llegar a fin de mes. Mientras se espera un reacomodamiento de la economía nacional, aún hay que sobrevivir a los gastos de cada jornada. En medio de este contexto monetario, existen métodos que plantean un desafío pero que sirven como herramientas para reducir el gasto al final del mes y ahorrar.
Se trata del No-Spend Day o día de gasto cero. Es un método que ganó tanta popularidad a lo largo de los años, que incluso las entidades financieras publican sobre él. La compañía crediticia española Cofidis explica que consiste en eliminar todos los gastos personales o familiares que no sean esenciales durante un período determinado de tiempo.
“El objetivo de este challenge es doble. Por un lado, pretende hacernos reflexionar acerca de nuestro consumo, así como nos da argumentos para valorar qué gastos son necesarios, cuáles un capricho y cuáles directamente son tirar el dinero”, explica Cofidis. Aunque tiene una metodología ajustada, cada familia puede hacer sus propias modificaciones al régimen para acomodar su economía según le parezca.
Reglas del Día de gasto cero para ahorrar
Aunque el método invita a eliminar todos los gastos personales y también familiares, es entendible que una familia con niños no pueda ceñirse de igual modo que una pareja sin hijos o un adulto sin personas a su cargo. Pero, en resumidas cuentas, se deben eliminar todos los gastos posibles durante un período de tiempo predeterminado.
En este challenge, hay gastos esenciales que no pueden suspenderse. Por ejemplo, los básicos de vivienda como el alquiler o un garaje. También se incluyen la educación, cuidados, medicación y controles que correspondan a los menores de edad. También se deben pagar los servicios del mes como luz, gas, agua, seguros, transporte e internet.
Gastos no permitidos durante el ahorro
Pero en alimentación y consumo –como limpieza– se recomienda hacer un gasto básico. Si habitualmente el carro de la compra mensual está cargado e incluye permitidos, productos extra y gustos menores, son esos los que deben eliminarse en una compra de Día de gasto cero. Tampoco está permitido hacer pedidos por delivery o salir a un restaurante a comer.
Quienes llevan el desafío al extremo, no se permiten gastar tampoco en vicios como el tabaco o las gaseosas. Es recomendable evitar actividades ligadas al consumo, como los paseos por shoppings o el scrolling en tiendas online. En cambio, para pasar el día, se puede hacer una planificación que incluya actividades para las que no se necesita dinero, como un día en un espacio verde o alguna tarea del hogar que se posponía desde hace rato.