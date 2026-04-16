No-Spend Day: qué es y cuáles son las reglas de este día sin gastos para ahorrar a fin de mes

Quienes llevan el desafío al extremo, no se permiten gastar tampoco en vicios como el tabaco o las gaseosas. Es recomendable evitar actividades ligadas al consumo, como los paseos por shoppings o el scrolling en tiendas online. En cambio, para pasar el día, se puede hacer una planificación que incluya actividades para las que no se necesita dinero, como un día en un espacio verde o alguna tarea del hogar que se posponía desde hace rato.