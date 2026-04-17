¿Qué cambia con la digitalización en la compra y venta de autos?

Resumen para apurados
- Argentina digitaliza hoy el sistema de registro automotor para agilizar trámites de compraventa, buscando reducir la presencialidad y facilitar el acceso a la información.
- El modelo migra de verificaciones presenciales a trámites remotos. Expertos advierten riesgos como fraudes, errores de carga y falta de asesoramiento ante la mayor rapidez operativa.
- El reto es equilibrar agilidad y seguridad jurídica. Especialistas sugieren la formación profesional para garantizar que la simplificación digital no debilite la protección legal.
La digitalización del sistema registral está cambiando la forma en que se compran y venden autos en la Argentina. Trámites más rápidos, menos presencialidad y mayor acceso a la información simplifican los procesos, pero también abren un nuevo escenario: más velocidad no siempre significa más seguridad.
En un contexto donde cada vez más gestiones se realizan de forma remota o con menor intervención humana, especialistas advierten sobre un punto clave: la seguridad jurídica sigue siendo el eje central de cualquier operación. Y cuando ese equilibrio se rompe, los riesgos aumentan.
Compra y venta de autos
El sistema registral automotor argentino, históricamente basado en controles presenciales y validaciones formales, avanza hacia un modelo más ágil y digital.
Hoy es posible iniciar trámites "on line", reducir tiempos de transferencia y acceder a información de manera más inmediata. Sin embargo, este proceso de modernización también implica un cambio en la lógica de control.
“Antes, el proceso era más lento pero con múltiples instancias de verificación. Hoy, la agilidad exige mayor responsabilidad de quienes intervienen en la operación”, explican desde el sector.
Con la digitalización, aparecen nuevos riesgos que muchas veces el usuario no conoce, según los operadores del mercado.
- Falta de verificación adecuada de la documentación.
- Errores en la carga de datos que pueden generar conflictos legales.
- Operaciones sin el debido asesoramiento profesional.
- Mayor exposición a fraudes o irregularidades en entornos digitales.
A nivel internacional, ya se registraron casos donde sistemas digitalizados sin controles suficientes derivaron en problemas de titularidad o circulación de vehículos irregulares.
El desafío es evitar que la simplificación del proceso afecte las garantías que históricamente brindó el sistema registral.
Qué hay que tener en cuenta
Frente a este nuevo escenario, los especialistas recomiendan:
- Verificar toda la documentación antes de avanzar en la operación
- Consultar con profesionales o mandatarios matriculados
- No priorizar únicamente la rapidez del trámite
- Asegurarse de que la operación esté correctamente registrada
- Entender cada paso del proceso, incluso si es digital
“El sistema registral no es un obstáculo, es una herramienta de protección para el comprador y el vendedor”, coinciden desde el ámbito académico y profesional.
El avance de la digitalización plantea una pregunta de fondo: ¿cómo modernizar el sistema sin perder los niveles de control y seguridad que garantizan la legalidad de las operaciones?
Para los especialistas, la respuesta está en la formación y la profesionalización de quienes intervienen en el sistema, como propuestas privadas, entre ellas de la Fundación Centro de Estudios Registrales (Fucer).