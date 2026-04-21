Tarjeta Alimentar: fechas estimativas de cobro para mayo

El cronograma de pagos de la Tarjeta Alimentar todavía está en curso. Este martes 21 de abril les toca su turno a los beneficiarios de esta prestación y de la Asignación Universal por Hijo –de hasta 17 años, inclusive– con DNI terminados en 7. El miércoles 22 y jueves 23 percibirán su pago los beneficiarios con terminación de DNI 8 y 9. Mientras tanto, ya se conoce cuáles serán las fechas de pago de mayo.
Las prestaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se actualizan mensualmente siguiendo la inflación. La entidad previsional toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor del Indec. Se añade un porcentaje tomando como referencia el IPC de dos meses anteriores. El pago de mayo, por lo tanto, sumará un 3,4%, el indicador de marzo.
Quiénes pueden acceder al Programa Alimentar
El Programa Alimentar es un instrumento que entrega el Estado nacional para que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Está dirigido a padres con hijos de hasta 17 años de edad (inclusive) que reciben la AUH. También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciban la AUH y madres de 7 hijos o más que reciban Pensiones No Contributivas.
La implementación del programa es automática, por lo que quienes cumplan con los requisitos para recibirla no deberán hacer ningún trámite. Simplemente empezarán a percibir el beneficio en las cuentas en que cobren los otros programas. El programa permite comprar todo tipo de alimentos, exceptuando bebidas con alcohol.
La AUH se ubicó en los $141.286 por hijo con el incremento del mes de abril. Sin embargo, el monto percibido por sus titulares es inferior, porque durante el año se deposita el 80% y el 20% restante queda acumulado hasta el final del año. En caso de tener hijos con discapacidad, el monto asciende a los $460.000, con el mismo esquema de retención.
Calendario de pago de AUH y Tarjeta Alimentar de mayo
El pago del beneficio mensual se percibe de acuerdo a un calendario regido por la terminación del DNI de los titulares. Los depósitos suelen empezar el 9 de cada mes, en caso de que sean días hábiles, pero este no será el caso en mayo. Si el calendario sigue esta lógica, quedará constituido del siguiente modo:
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo