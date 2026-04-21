Tarjeta Alimentar: fechas estimativas de cobro para mayo

Quiénes pueden acceder al Programa Alimentar

El Programa Alimentar es un instrumento que entrega el Estado nacional para que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Está dirigido a padres con hijos de hasta 17 años de edad (inclusive) que reciben la AUH. También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciban la AUH y madres de 7 hijos o más que reciban Pensiones No Contributivas.