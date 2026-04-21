¿Por qué el Banco Nación bajó el scoring para los créditos hipotecarios?: el análisis de un especialista

A su vez, la semana pasada se dio a conocer que el Banco Nación bajó el scoring para acceder a créditos hipotecarios UVA. Pero el economista explicó que, aunque es un tope menor, no llega a ser accesible para la población. “Cada banco tiene su estrategia para filtrar (el acceso al crédito): la principal es filtrar por tasa de interés. Si una tasa es del 15%, el scoring no te va a preocupar porque ni siquiera llegaste a preguntar”, ejemplificó.