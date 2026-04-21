¿Por qué el Banco Nación bajó el scoring para los créditos hipotecarios?: el análisis de un especialista

Resumen para apurados
- El economista Federico González Rouco analizó la baja de scoring del Banco Nación para créditos hipotecarios UVA, buscando dinamizar el mercado inmobiliario argentino actualmente.
- La medida responde a una tendencia de flexibilización ante un mercado de capitales reducido y tasas altas. Se proyecta una caída de créditos otorgados respecto al año anterior.
- Se espera una mejora para el segundo semestre de 2026, aunque la falta de fondeo estructural de los bancos impedirá que los créditos sean masivos y accesibles para toda la población.
Acceder a un crédito inmobiliario puede ser complejo para gran parte de la población argentina. Son pocos los préstamos que se otorgan, frenando la dinamización del mercado inmobiliario. Por otra parte, el creciente interés en este tipo de herramientas financieras se mantiene latente, pero choca con las barreras que existen actualmente.
El economista Federico González Rouco, referente del mercado inmobiliario y Coordinador Macroeconómico de Empiria, habló al respecto en LA GACETA Play. “Argentina tiene un mercado de crédito muy chico. Siempre estamos hablando de un mercado que para cualquier otro país, sería la nada misma”, explicó González Rouco para iniciar.
La situación crediticia se desplomó en 2025 luego de las últimas elecciones legislativas. Si 2024 y 2025 habían sido buenos años para este aspecto de la economía, después de los comicios la realidad cambió. El economista indicó que los números son bajos y que se estima que, en todo el país, por mes, se están otorgando un total de 2500 créditos; un valor que resulta bajo para la población nacional.
Bancos con poca capacidad para dar créditos hipotecarios
En relación a los 44.000 créditos que se otorgaron en 2025, para 2026 hay una proyección de 35.000 aproximadamente. “Hablamos de un mercado que se achica, en parte porque el mercado se apoya mucho en los mercados de capitales a largo plazo, algo que Argentina no tiene”, señaló González Rouco como el principal problema.
A su vez, la semana pasada se dio a conocer que el Banco Nación bajó el scoring para acceder a créditos hipotecarios UVA. Pero el economista explicó que, aunque es un tope menor, no llega a ser accesible para la población. “Cada banco tiene su estrategia para filtrar (el acceso al crédito): la principal es filtrar por tasa de interés. Si una tasa es del 15%, el scoring no te va a preocupar porque ni siquiera llegaste a preguntar”, ejemplificó.
El scoring se entiende como un indicador que evalúa los movimientos de cada cliente bancario para prever qué herramientas se le puede ofrecer, de acuerdo a su capacidad de pago.
Aunque la baja del scoring del Banco Nación fue entendida como una estrategia para atenuar el impacto de los créditos millonarios otorgados a diferentes funcionarios públicos, González Rouco tiene una visión distinta. “La reducción fue en paralelo a que otros bancos bajaran la tasa, yo no lo vincularía con lo político. Todos los bancos están haciendo flexibilizaciones”, explicó en este sentido.
Créditos hipotecarios: una perspectiva económica a futuro
En un análisis de la perspectiva de cara a los próximos meses, González Rouco es optimista. Considera que el segundo semestre de 2026 será mejor que el primero y el último tramo de 2025. Pero hace una salvedad: “Que sea mejor no quiere decir que haya crédito masivo y accesible para toda la población”.
El dilema que subyace a esta cuestión continúa estando en el interior de las instituciones bancarias. “Lo que no se va a desbloquear en el corto plazo es la capacidad de fondeo que tienen los bancos”, señaló el economista y se refirió a esta problemática como un “limitante estructural”.