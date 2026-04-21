"En la práctica, está prohibida la comercialización de carne de burro", afirmó el secretario de Producción de Tucumán

La idea tiene como objetivo abaratar costos en la canasta familiar. “En la Argentina, en la práctica está prohibida la comercialización de carne de burro para consumo humano, aunque no existe una sola ley que diga literalmente se prohíbe vender carne de burro. La restricción surge del marco sanitario y de habilitación de especies para faena y comercialización”, indica Eduardo Castro, secretario de Producción de Tucumán.