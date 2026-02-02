Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Los vecinos del interior de la provincia se sorprendieron en dos ocasiones por sismos de magnitud 3,5 y 3,2 en el cierre del domingo. El fenómeno quedó registrado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres), entidad que, a través de un especialista, ratificó la ocurrencia de esta actividad en las distintas poblaciones alrededor de la capital.
Alrededor de las 22:57, en la zona de Monteros, Bella Vista y Famaillá ocurrió el suceso de escala más considerable, con un nivel medio de intensidad en la escala de Mercalli, según el organismo. Como indicaron desde la institución, “lo perciben algunas personas en reposo y objetos colgantes oscilan”. En este grado de percepción, el temblor se siente dentro de los edificios, pero puede no reconocerse como un sismo. También se notan vibraciones “como las que producen los camiones ligeros al pasar”, explicaron.
En Tafí del Valle, fue captado por habitantes en calma, mientras que en San Miguel de Tucumán fue sentido levemente por quienes descansaban o se encontraban en edificios. Las coordenadas fueron 27,11 de latitud sur y 65,37 de longitud oeste.
Los datos del Inpres revelaron que el epicentro se ubicó a 14 kilómetros al noreste de Monteros; 35 km al sudoeste de la capital y 67 km al noroeste de Río Hondo. Tuvo una profundidad de 13 km.
Otro sismo sacudió al interior el domingo
Pocos minutos más tarde, a las 23:19, se registró una réplica de magnitud menos severa en las mismas áreas. Fue percibido por individuos sin actividad, aunque de forma débil en Bella Vista, Monteros y Famaillá, mientras que en la zona metropolitana y Tafí del Valle apenas fue advertido.
Este segundo movimiento tuvo lugar 18 km al este de Monteros, 35 km al sur de Tucumán y 61 km al noroeste de Río Hondo, presentando una profundidad de 4 km y una magnitud de 3.2. Las coordenadas fueron 27,13 de latitud sur y 65,31 de longitud oeste.