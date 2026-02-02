Dos sismos sacudieron a Tucumán este domingo por la noche

Alrededor de las 22:57, en la zona de Monteros, Bella Vista y Famaillá ocurrió el suceso de escala más considerable, con un nivel medio de intensidad en la escala de Mercalli, según el organismo. Como indicaron desde la institución, “lo perciben algunas personas en reposo y objetos colgantes oscilan”. En este grado de percepción, el temblor se siente dentro de los edificios, pero puede no reconocerse como un sismo. También se notan vibraciones “como las que producen los camiones ligeros al pasar”, explicaron.