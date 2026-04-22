El argentino Rafael Grossi presentó su plan para ser jefe de la ONU

Ellos deben elegir a recomendación del Consejo de Seguridad. Eso otorga a los cinco miembros permanentes del órgano más poderoso de la ONU -Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia- el papel decisivo y el poder de veto sobre la selección, ya que si el candidato no tiene el aval de todos los miembros del Consejo, su postulación no avanza a la Asamblea.