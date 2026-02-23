Riesgo nuclear, una nueva ONU y el argentino Grossi

En estos tiempos se habla con un mayor temor por las armas nucleares. Putin, suelto de lengua, blasonaba de las excelencias de las suyas, en los primeros tiempos de su invasión a Ucrania que mañana cumple 4 años. Tiempos de emergencia en el planeta de focos muy calientes. Con guerras y ataques de magnitud como sucede entre los ex hermanados en la URSS (Rusia y Ucrania) y la destrucción por bombardeos y metrallas de toda índole por Israel en contra, según manifestaba, de activistas de la organización Hamas. Esa misma que asoló el sur de Israel el 7 de octubre de 2024. Represalia israelí destruyendo infraestructuras y viviendas generando más de 70.000 víctimas, con mayoría de niños y mujeres, además de civiles no activistas. Asombra citar que los militares muertos de Israel no llegan a 2.000. La desmesura de la diferencia consagra indubitablemente el genocidio del que tanto se menciona. El lenguaje se resiente cuando se habla de “guerra Israel vs. Hamas”. Los enfrentamientos “guerreros” son entre partes, cada uno llevando al terreno de la violencia sus ejércitos, sus ataques con aviones artillados, tanques, drones y fusileros. En Gaza ocurrió una inocultable acción de demolición y exterminio. Los guarismos que dan cuenta de las víctimas mortales de la llamada “Guerra en Gaza” informados por el Ministerio de Salud de Gaza -y también por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel muestran, significativamente -prueba necesaria y pública- de que no se está frente a una “guerra” sino a una invasión bélica de las fuerzas armadas de un país sobre territorio lindero ajeno, con una densidad poblacional desmesurada:14.346, 13 habitantes por km2. (Tucumán, la provincia más densamente poblada de Argentina con 76,8 hab./km2.). Por ello mismo cualquier sistema de ataque alcanza objetivos humanos, indefectiblemente.