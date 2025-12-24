Rafael Grossi y Michelle Bachelet, en campaña por la ONU

Grossi señaló que “hay un común denominador” en muchos de los conflictos entre países “que es la ausencia de la ONU” y consideró que “no tiene por qué ser así”. “Necesitamos unas Naciones Unidas menos declarativas y más activas. Necesitamos unas Naciones Unidas que estén conectadas con los problemas de la gente, y no con la aprobación de espesos documentos”, dijo.