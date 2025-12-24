Rafael Grossi y Michelle Bachelet, en campaña por la ONU

BUENOS AIRES, Argentina/SANTIAGO, Chile.- El postulante de Argentina a la secretaría general de las Naciones Unidas, Rafael Grossi, pidió que la organización sea “menos declarativa y más activa” y dijo que es necesaria una “reforma consensuada” del organismo, en la presentación de su candidatura en Buenos Aires.
Grossi, un diplomático argentino de 64 años, es desde 2019 director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). En su discurso en la Cancillería argentina, dijo que el balance de la situación del organismo multilateral “no es muy positivo”.
Grossi señaló que “hay un común denominador” en muchos de los conflictos entre países “que es la ausencia de la ONU” y consideró que “no tiene por qué ser así”. “Necesitamos unas Naciones Unidas menos declarativas y más activas. Necesitamos unas Naciones Unidas que estén conectadas con los problemas de la gente, y no con la aprobación de espesos documentos”, dijo.
Agregó que es necesario llevar adelante una reforma del organismo: “Tiene que ser una reforma en la que todos sepamos reconocer que hay cosas que están sobrando y que hay cosas que hay que reforzar”.
El Canciller argentino, Pablo Quirno, dijo al presentar al diplomático que “el presidente Javier Milei ha expresado su pleno respaldo a esta candidatura”.
Durante la gestión de Grossi, la OIEA actuó como intermediario entre Ucrania y Rusia en cuestiones nucleares. Además, el organismo mantiene desde hace tiempo tensas relaciones con Irán, por la supervisión de su programa nuclear.
En junio, Francia, Alemania y el Reino Unido condenaron “amenazas” de Irán contra Grossi, después de que el país asiático restringiera el acceso a sus instalaciones nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos.
También buscarán la jefatura de la ONU la ex presidenta chilena Michelle Bachelet y la costarricense Rebeca Grynspan, actualmente al frente de la agencia de la ONU para el Comercio y el Desarrollo, Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente de México y Mia Mottley, primera ministra de Barbados.
Según una práctica no reglamentada y que no siempre cumple, la secretaría general se va turnando entre regiones. Esta vez, le tocaría a América Latina y hay acuerdo en que debería ser mujer.
El secretario actual, António Gutérres, termina en diciembre de 2026 el mandato de cinco años. El Consejo de Seguridad comenzará en julio las rondas decisivas del proceso de selección de su sucesor.
En su presentación, Bachelet dijo que el mundo “está preparado” para que una mujer asuma por primera vez la conducción de las Naciones Unidas e imponga “un liderazgo diferente”.
Bachelet, dos veces presidenta de Chile (2006-2010 y 2014-2018), fue propuesta para el cargo de secretaria general de la ONU por el presidente izquierdista Gabriel Boric.
El lunes, la socialista se reunió con el mandatario electo de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, quien decidirá si apoya su candidatura una vez que asuma el 11 de marzo.
Nunca una mujer
En 80 años, nunca una mujer ha ocupado el máximo cargo en la ONU y un solo representante de América Latina -el diplomático peruano Javier Pérez de Cuéllar- dirigió el organismo (1982-1991).
“Las mujeres pueden traer otras características, otro tipo de liderazgos firmes por un lado, pero también que traiga todo el componente de humanidad necesario para enfrentar los problemas que existen”, agregó. Esta médica pediatra de 74 años cree que puede lograr que la ONU se modernice y sea “más eficiente, eficaz y transparente”.
Bachelet ya hizo historia en Chile al ser la primera mujer en llegar a la presidencia en 2006. Después de su primer mandato, asumió como directora de la recién creada agencia ONU Mujeres. Entre 2018 y 2022 ejerció como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Es una “oportunidad histórica” para que una mujer ejecute “un aporte distinto desde un liderazgo diferente”, afirmó la histórica dirigente socialdemócrata.