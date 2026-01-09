Javier Milei respaldó la candidatura de Rafael Grossi a la ONU: “Hay que salir de la agenda woke”

Tras la presentación formal de la candidatura, en los próximos meses se espera que todos los aspirantes a la secretaría general realicen un discurso ante el pleno de la ONU y, posteriormente, participen de una exposición en un canal de televisión internacional. Entre julio y agosto se llevará a cabo una votación informal, en la que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad consultarán a los no permanentes y a otras naciones influyentes sobre sus opiniones respecto de los postulantes.