Entre MrBeast, las amenazas de atentados escolares y la IA

La jefa de innovación de El País de Uruguay nos habló de MrBeast. ¿Usted -y le hablo a los mayores de 40- sabe quién es? Probablemente no. Es una de las mejores “piedras de toque” para exponer la magnitud de nuestra brecha generacional. Una amplia mayoría de los mayores de 40 años no ha oído hablar de él. Paradójicamente, es difícil encontrar a alguien por debajo de ese límite etario que no lo conozca. Según ciertas métricas, es el mayor influencer del mundo, el rey de la viralidad. Nadie tiene tantos seguidores como él en YouTube. Si se suman todas sus audiencias en distintas plataformas, se estima que uno de cada tres chicos y jóvenes de entre diez y treinta años del planeta está registrado en alguna de sus redes.