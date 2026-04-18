La estrategia de audiencias de El País de España

En ese escenario, propuso identificar “momentos de oro”: instancias clave de contacto con el lector que permiten fortalecer el vínculo y consolidar la fidelidad. Uno de ellos es hacer visible el trabajo periodístico. En tiempos de IA, sostuvo, es fundamental explicar cómo se produce la información y quiénes están detrás. En El País, esa estrategia se apoya en su histórica fortaleza en la cobertura internacional, con una red global de corresponsales que se convierte también en motor de suscripciones.