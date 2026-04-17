Medios de comunicación: se realizó el congreso de Wan-Ifra en Bogotá

Wan-Ifra (Asociación Mundial de Editores de Noticias), entidad que nuclea a 18.000 medios de los cinco continentes, es la organización más representativa de la prensa a nivel mundial. Durante el miércoles y el jueves de esta semana, en el Club El Nogal de Bogotá, se desarrolló el congreso anual de la entidad en América latina. El evento contó con exposiciones de muchos de los más destacados referentes de la industria periodística de distintos países, fuera y dentro de la región. Los desafíos que impone la IA en el sector y los mejores ejemplos de adaptación a las exigencias de las audiencias en el terreno digital dominaron las conferencias y debates que tuvieron lugar durante el congreso.