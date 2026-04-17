Medios de comunicación: se realizó el congreso de Wan-Ifra en Bogotá

Wan-Ifra (Asociación Mundial de Editores de Noticias), entidad que nuclea a 18.000 medios de los cinco continentes, es la organización más representativa de la prensa a nivel mundial. Durante el miércoles y el jueves de esta semana, en el Club El Nogal de Bogotá, se desarrolló el congreso anual de la entidad en América latina. El evento contó con exposiciones de muchos de los más destacados referentes de la industria periodística de distintos países, fuera y dentro de la región. Los desafíos que impone la IA en el sector y los mejores ejemplos de adaptación a las exigencias de las audiencias en el terreno digital dominaron las conferencias y debates que tuvieron lugar durante el congreso.
Olga Britto, directora para América latina de Wan-Ifra, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes y de presentar los principales hallazgos del informe anual Innovation in News Media World Report de Wan-Ifra, que reúne los casos de estudio, innovaciones y mejores prácticas a nivel global.
Dentro de los ponentes de este año se destacaron Juliana Castro, editor de diseño del equipo de IA de The New York Times; Lucía González, jefa de estrategia digital de El País de España; el presidente de Innovation Media, Juan Señor; Henrique Lacerda, gerente de productos digitales de CNN en Brasil; Ana María Andrade, gerenta de estrategia de El Tiempo de Colombia; Rodrigo Bonilla (Google) y Juan Carlos López Calvet, director de IA de Schibsted de Noruega.
La Argentina estuvo representada por Daniel Dessein y Julieta Asaf de LA GACETA, Leonardo Dalera (Clarín), Gastón Roitberg (La Nación), Walter Brown (El Cronista) y Juan Manuel Cocco (Crónica)