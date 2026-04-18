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Influencers y periodismo

Ana Laura Pérez, jefa de innovación de El País de Uruguay, desmenuzó el fenómeno MrBeast para señalar aprendizajes posibles y riesgos para los medios periodísticos en la relación con las lógicas algorítmicas y las demandas de las audiencias en el mundo digital.

MrBeast MrBeast
Hace 4 Hs

Jimmy Donaldson –el nombre real de MrBeast- es un joven de 27 años que atrae a su público con competencias extremas en las que reparte millones de dólares en premios. ¿Qué pueden aprender los medios del fenómeno? Detrás del formato lúdico de sus propuestas y estilo, hay una estrategia de conocimiento obsesivo de las audiencias. MrBeast genera cuatro billones de vistas mensuales con sus videos con una capacidad, sorprendente en el mundo digital, para retener al 80% de sus espectadores hasta el final. En los primeros tres segundos, su propuesta es clara: se autoimpone “cero relleno” y la producción de micro-clímax cada dos minutos para que la atención y el interés no caigan.

Reinversión

Una de las claves del éxito de MrBeast es la reinversión: destina gran parte de sus ingresos a producir contenidos cada vez más ambiciosos, donde la espectacularidad y la velocidad mandan. A la vez, transformó su audiencia en plataforma de negocios —como los chocolates Feastables— y en herramienta de filantropía, con donaciones millonarias que forman parte de su show.

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También hay mucho aprendizaje inverso para el periodismo en el caso MrBeast. Debemos identificar ciertos caminos peligrosos, apunta Ana Laura Pérez: la obsesión del impacto, la simplificación vacía, la lógica puramente reactiva y la subordinación absoluta a las métricas. Los periodistas deben pensar en el engagement de sus usuarios, apoyarse en datos para tomar decisiones en sus estrategias narrativas, pensar en términos de formato e iterar en tiempo real. Pero, simultáneamente, advertir que la lógica algorítmica dominante prioriza lo claro sobre lo complejo, lo inmediato sobre lo contextual, lo emocional sobre lo matizado mientras el periodismo requiere tiempo, contexto, matices, jerarquización y criterio.

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