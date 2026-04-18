Influencers y periodismo

Jimmy Donaldson –el nombre real de MrBeast- es un joven de 27 años que atrae a su público con competencias extremas en las que reparte millones de dólares en premios. ¿Qué pueden aprender los medios del fenómeno? Detrás del formato lúdico de sus propuestas y estilo, hay una estrategia de conocimiento obsesivo de las audiencias. MrBeast genera cuatro billones de vistas mensuales con sus videos con una capacidad, sorprendente en el mundo digital, para retener al 80% de sus espectadores hasta el final. En los primeros tres segundos, su propuesta es clara: se autoimpone “cero relleno” y la producción de micro-clímax cada dos minutos para que la atención y el interés no caigan.