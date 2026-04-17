Juan Señor: “Internet, tal como la conocimos, se está muriendo”

“Internet, como lo hemos conocido durante los últimos 25 años, se está muriendo”, afirmó Señor. No se trata de una desaparición, sino de una transformación profunda que obliga a los medios a revisar tanto sus modelos de negocio como sus prácticas editoriales. El riesgo, advirtió, es repetir el error de 1998: aferrarse a lo existente mientras el cambio ya está en marcha.