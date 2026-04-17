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Juan Señor: “Internet, tal como la conocimos, se está muriendo”
DESSEIN Y JUAN SEÑOR. Este dijo: “la IA es el becario que nunca duerme, pero necesita control constante”. DESSEIN Y JUAN SEÑOR. Este dijo: “la IA es el becario que nunca duerme, pero necesita control constante”.
Hace 3 Hs

El congreso latinoamericano de Wan-Ifra arrancó, este miércoles en Bogotá, con una exposición y una charla de Juan Señor, presidente de Innovation Media -una de las consultoras periodísticas más destacadas del mundo- con Daniel Dessein, presidente de LA GACETA y miembro de la junta asesora de Wan-Ifra.

“Internet, como lo hemos conocido durante los últimos 25 años, se está muriendo”, afirmó Señor. No se trata de una desaparición, sino de una transformación profunda que obliga a los medios a revisar tanto sus modelos de negocio como sus prácticas editoriales. El riesgo, advirtió, es repetir el error de 1998: aferrarse a lo existente mientras el cambio ya está en marcha.

Señor subrayó que las grandes tecnológicas necesitan contenido periodístico para alimentar sus sistemas. Sin información fresca y confiable, los modelos de IA “se enferman”, al reciclar datos generados por ellos mismos. Por eso, anticipó una etapa de acuerdos y pagos por contenidos, aunque aún incierta en sus condiciones.

En ese contexto, propuso un cambio táctico clave: pasar del SEO tradicional a una lógica de “ser la respuesta”. Es decir, producir contenidos diseñados para ser directamente utilizados por los sistemas de IA. “Ya no se trata de aparecer en la búsqueda, sino de ser la respuesta”, explicó.

Medios de comunicación: se realizó el congreso de Wan-Ifra en Bogotá

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El desafío no es solo tecnológico, sino también legal y estratégico. Señor alertó sobre una disputa en torno al copyright que podría escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se debatirá si los modelos de IA violan o no la propiedad intelectual al reescribir contenidos sin copiarlos literalmente.

Frente a este escenario, instó a los medios a defender tres activos en las negociaciones: su estilo editorial, la regularidad de publicación y la producción en tiempo real, cada vez más valorada por las plataformas.

Reforzar la confianza

En el plano editorial, la clave será reforzar la confianza. Según citó, los sistemas de IA pueden inventar hasta un 2% de la información que generan, un margen inaceptable para el periodismo. De allí surge una oportunidad: posicionar el “periodismo artesanal”, hecho por humanos, como diferencial en un entorno saturado de contenido sintético.

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“La gente empieza a rechazar lo artificial”, señaló, al describir una creciente fatiga frente a contenidos generados por IA, especialmente en redes sociales.

Finalmente, el consultor planteó que el verdadero cambio pendiente es organizacional: pasar del uso aislado de herramientas de IA a su integración en los flujos de trabajo de las redacciones, siempre bajo supervisión editorial. “La IA es el becario que nunca duerme, pero necesita control constante”, graficó.

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Su conclusión fue tajante: en esta nueva etapa, la tecnología es solo un medio. “El periodismo es el producto. Y si no trata de la verdad, no sirve para nada”.

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