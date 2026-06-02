"Va a correr sangre": Lisandro Catalán denunció amenazas contra un militante libertario en Tucumán

Resumen para apurados
- Lisandro Catalán denunció que el militante de La Libertad Avanza Juan José Aguilera fue amenazado de muerte por armados anoche en Delfín Gallo, Tucumán, por su militancia.
- Dos hombres armados en un auto interceptaron a Aguilera frente a su casa y le advirtieron que 'va a correr sangre' si seguía difundiendo videos de la fuerza política local.
- Catalán calificó el hecho de gravedad institucional y afirmó que las intimidaciones no detendrán el avance del partido en la provincia, prometiendo continuar con su campaña.
El dirigente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, denunció un grave episodio de violencia política ocurrido en la comuna de Delfín Gallo. Según el funcionario, un militante del espacio, identificado como Juan José Aguilera, fue interceptado y amenazado de muerte por desconocidos armados.
El incidente tuvo lugar anoche frente al domicilio de Aguilera. De acuerdo con el relato, dos individuos a bordo de un automóvil exhibieron un arma de fuego y lanzaron una advertencia directa: “Dejá de mostrar videos y de hablar de La Libertad Avanza porque va a correr sangre”.
Catalán calificó el hecho como de “enorme gravedad institucional” y aseguró que se trata de un intento de silenciamiento.
“A los cobardes que creen que pueden esconderse detrás de un arma, de una amenaza o de un cargo para intimidar a la gente, les decimos que están equivocados. Los tucumanos están cansados de los aprietes, de los patoteros y de quienes creen que el poder les pertenece”, expresó.
“No es una discusión de ideas; son amenazas que buscan sembrar miedo y disciplinar a quienes se animan a levantar la voz”, afirmó. Además, envió un mensaje a los agresores al advertir que los "aprietes" no detendrán el avance de su fuerza política en la provincia. “Cada amenaza será una razón más para seguir en la calle dando las peleas que haya que dar”, afirmó.