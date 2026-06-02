"Va a correr sangre": Lisandro Catalán denunció amenazas contra un militante libertario en Tucumán

“No es una discusión de ideas; son amenazas que buscan sembrar miedo y disciplinar a quienes se animan a levantar la voz”, afirmó. Además, envió un mensaje a los agresores al advertir que los "aprietes" no detendrán el avance de su fuerza política en la provincia. “Cada amenaza será una razón más para seguir en la calle dando las peleas que haya que dar”, afirmó.