Alerta en la Técnica N°1 de Alberdi: activaron protocolos de seguridad tras el hallazgo de una amenaza de tiroteo

Un clima de inquietud envolvió a las autoridades de la escuela Técnica N°1 de Juan Bautista Alberdi, tras el hallazgo de una inscripción con contenido amenazante en el edificio escolar. Ante esta situación, la Dirección de la institución emitió un comunicado oficial dirigido a familias, alumnos y docentes, para confirmar que se activaron de manera inmediata los protocolos de actuación que garanticen la seguridad de la comunidad.