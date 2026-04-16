Alerta en la Técnica N°1 de Alberdi: activaron protocolos de seguridad tras el hallazgo de una amenaza de tiroteo

Resumen para apurados
- Autoridades de la Escuela Técnica N°1 de Juan Bautista Alberdi activaron protocolos de seguridad tras hallar inscripciones amenazantes en el edificio escolar durante esta jornada.
- Se notificó a la policía y al Equipo de Orientación Escolar para contener a los alumnos. La dirección reforzó la vigilancia en accesos y pidió evitar rumores en redes sociales.
- El hecho subraya la preocupación por la seguridad escolar en Tucumán. Se espera que la investigación identifique a los autores para restablecer la plena normalidad institucional.
Un clima de inquietud envolvió a las autoridades de la escuela Técnica N°1 de Juan Bautista Alberdi, tras el hallazgo de una inscripción con contenido amenazante en el edificio escolar. Ante esta situación, la Dirección de la institución emitió un comunicado oficial dirigido a familias, alumnos y docentes, para confirmar que se activaron de manera inmediata los protocolos de actuación que garanticen la seguridad de la comunidad.
Si bien no trascendió el tenor exacto del mensaje ni el sector donde fue hallado, las autoridades escolares aseguraron que se procedió a la notificación inmediata a las fuerzas de seguridad, quienes ya tomaron intervención en el caso.
Medidas de prevención y contención
Desde la escuela informaron que, además de la actuación policial, se dio participación al Equipo de Orientación Escolar (EOE). Este grupo de profesionales trabajará en el acompañamiento y contención de los estudiantes para procesar el impacto de la situación en el ámbito áulico.
Además, se anunció un refuerzo en las medidas de control y supervisión. "Se están garantizando condiciones seguras de ingreso, permanencia y egreso", indicaron desde la Dirección.
Durante los próximos días, la organización institucional se basará en una "presencia activa de adultos responsables", al intensificar la vigilancia en todos los espacios comunes del colegio.
Pedido de calma
Frente a la lógica preocupación de los padres, las autoridades escolares solicitaron a la comunidad mantener la calma y, fundamentalmente, evitar la difusión de rumores o información no verificada a través de redes sociales y servicios de mensajería.
"La institución ha actuado con la máxima responsabilidad y celeridad, priorizando la seguridad de todos", se señaló en el texto enviado a las familias. Finalmente, aclararon que cualquier novedad relevante sobre la investigación o el funcionamiento escolar será comunicada exclusivamente a través de los canales oficiales de la institución.