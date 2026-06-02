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Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy

Contará con seis de sus esculturas de la artista, considerada la primera escultora de argentina. Fue construido sobre un lote de 5.000 m² en el barrio Alto La Viña de la capital jujeña.

LA FACHADA. El Centro Cultural Lola Mora está levantado en el barrio Alto La Viña de San Salvador de Jujuy, desde donde mira hacia la capital.
LA FACHADA. El Centro Cultural Lola Mora está levantado en el barrio Alto La Viña de San Salvador de Jujuy, desde donde mira hacia la capital.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Jujuy inaugurará a fines de junio el Centro Cultural Lola Mora, diseñado por César Pelli, para albergar seis esculturas de la célebre artista y potenciar el turismo.
  • Iniciado en 2018, el proyecto de Pelli emula un cincel vidriado e integra el paisaje. Alberga esculturas históricas trasladadas desde Buenos Aires a la provincia en 1921.
  • El museo destaca como un hito sustentable 'net cero' mundial que impulsará el turismo invernal y proyectará a los artistas del NOA en la escena cultural global.
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