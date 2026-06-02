Así es el centro cultural que diseñó César Pelli para albergar las obras de Lola Mora en Jujuy

Resumen para apurados
- Jujuy inaugurará a fines de junio el Centro Cultural Lola Mora, diseñado por César Pelli, para albergar seis esculturas de la célebre artista y potenciar el turismo.
- Iniciado en 2018, el proyecto de Pelli emula un cincel vidriado e integra el paisaje. Alberga esculturas históricas trasladadas desde Buenos Aires a la provincia en 1921.
- El museo destaca como un hito sustentable 'net cero' mundial que impulsará el turismo invernal y proyectará a los artistas del NOA en la escena cultural global.
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