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Preocupación en Tucumán: nuevas amenazas de tiroteo obligaron a tres colegios a activar protocolos

En el Santa Rosa, María del Rosario y Monserrat reforzaron la seguridad tras la aparición de mensajes intimidatorios en sus instalaciones.

Nuevas amenazas de tiroteo. Una fue en el colegio María del Rosario, ubicado en Las Heras 565. fotos Analía Jaramillo Nuevas amenazas de tiroteo. Una fue en el colegio María del Rosario, ubicado en Las Heras 565. fotos Analía Jaramillo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tres colegios de Tucumán activaron protocolos de seguridad este jueves tras hallar amenazas de tiroteo en sus baños, buscando proteger a la comunidad y dar intervención policial.
  • Las instituciones Santa Rosa, María del Rosario y Monserrat reforzaron la vigilancia tras inscripciones intimidatorias. Se aplica el protocolo provincial vigente ante estos hechos.
  • Autoridades educativas instan a las familias a dialogar con los jóvenes para generar conciencia. Se busca abordar el trasfondo social de estas conductas sin suspender las clases.
Resumen generado con IA

Al menos tres instituciones educativas de Tucumán activaron este jueves sus protocolos de seguridad tras detectarse nuevas amenazas de tiroteo dentro de los establecimientos. A través de comunicados dirigidos a las familias y la comunidad educativa, las autoridades confirmaron las denuncias, detallaron las medidas adoptadas y pidieron evitar la difusión de rumores.

Uno de los casos se registró en el colegio Santa Rosa, donde al mediodía apareció una inscripción en un baño del nivel secundario con la leyenda “tiroteo mañana 17/4”. Ante esta situación, el Comité de Crisis del establecimiento se constituyó de inmediato y dispuso la activación de los protocolos de seguridad, con refuerzo de la vigilancia interna y en los accesos.

Además, se dio aviso a las autoridades correspondientes y se realizó la denuncia policial. En paralelo, docentes y directivos iniciaron una investigación interna para intentar identificar a los responsables, al tiempo que dialogan con los alumnos para generar conciencia sobre la gravedad de este tipo de mensajes. 

Desde la institución aclararon que las actividades continuarán con normalidad, aunque bajo un esquema de mayor control y seguimiento.

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En el mismo sentido, el colegio María del Rosario informó a los padres que, tras detectarse escrituras con amenazas en los baños, se aplicará el protocolo establecido en el decreto firmado recientemente por el Gobierno provincial junto al Ministerio de Seguridad. También indicaron que, por el momento, no habrá suspensión de actividades.

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Por su parte, en el colegio Monserrat, el Centro de Estudiantes se expresó a través de redes sociales para repudiar los hechos. En el comunicado, remarcaron que este tipo de amenazas atentan contra la convivencia, el respeto y los valores de la comunidad educativa, y pidieron reforzar el compromiso colectivo para sostener un clima de cuidado mutuo.

En todos los casos, las instituciones coincidieron en la necesidad de que las familias acompañen el proceso, conversando con los estudiantes sobre la seriedad de estos hechos y evitando la circulación de información no oficial que pueda generar mayor preocupación.

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