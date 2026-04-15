El ataque de Trump al papa León XIV estalla tras meses de tensiones

CIUDAD DEL VATICANO.- En la primera etapa de su peregrinación por cuatro países africanos, León XIV afirmó que “Dios no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios. El corazón de Dios está con los pequeños y los humildes”. Lo dijo mientras recorría la senda de Agustín de Hipona, uno de los Padres de la Iglesia e inspiración de la orden a la que pertenece Robert Prevost, ahora Papa.
Ayer, en la segunda jornada de su visita a Argelia, el pontífice habló en un pequeño centro para ancianos en Annaba, localidad del nordeste del país, donde se encuentran las ruinas de la antigua Hipona, de la que Agustín fue obispo durante 34 años.
Sus palabras parecieron una respuesta a los insultos que profirió el lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo llamó “débil” y “fracasado”. El ataque, personal y encarnizado, no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos.
Lo más parecido en la historia occidental de las últimas décadas fue la catarata de insultos que profirió Javier Milei (cuando ya se encaminaba a ser presidente) llamó a Francisco I “imbécil”, “zurdo asqueroso” y “representante del maligno en la Tierra”. Tal como ahora, en ese entonces el Vaticano guardó silencio sobre el asunto.
El exabrupto actual de Trump es la culminación de meses de tensión. La elección, en mayo de 2025, del primer papa estadounidense de la historia -que desde que era un sacerdote rural en Perú aboga por el respeto a los derechos humanos- parecía destinada al enfrentamiento.
Las tensiones vienen escalando desde enero. Tras la operación militar en Venezuela, las amenazas contra Cuba y Groenlandia y ahora la guerra con Irán, el Vaticano empezó a emitir declaraciones de preocupación cada vez más frecuentes.
El domingo, Trump atacó al líder de los 1.400 millones de católicos, calificándolo de “DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior”. El lunes, insistió: “Está equivocado” y es un “PERDEDOR”.
“Suelen existir tensiones entre la Iglesia católica y los Estados en torno a diversas cuestiones”, afirmó François Mabille, director del Observatorio Geopolítico de la Religión de Francia. “Lo que no tiene precedentes en este caso es que se ataque a la figura del Papa como tal (...) que se le juzgue débil, y que esto lo haga el presidente estadounidense con tanta vehemencia”, declaró.
León XIV, experto en derecho canónico, ha destacado en repetidas ocasiones la importancia de respetar el derecho internacional, lo que incluyó criticar las acciones de Israel en Gaza el año pasado. Como todo alto representante de la Iglesia, suele expresarse en términos generales, dejando las críticas directas en manos del clero local. Una excepción fue cuando arremetió contra el trato “inhumano” a los migrantes en su país natal.
La retórica y los llamamientos a la paz del pontífice se han intensificado a medida que se extendía la guerra con Irán, y llegaron a un límite cuando Trump dijo que podría eliminar a toda la civilización iraní, a principios de abril (una amenaza que ha repetido varias veces desde entonces). En ese momento, León XIV declaró a la prensa que esto era “inaceptable” e instó a “los ciudadanos de todos los países implicados a ponerse en contacto con las autoridades, los líderes políticos y los congresistas para pedirles que trabajen por la paz y rechacen la guerra”.
“Consternados”
La semana pasada, el Vaticano restó importancia a las especulaciones sobre tensiones con Washington y desmintió una noticia según la cual Estados Unidos habría reprendido al enviado de la Sede Vaticana en enero. En esa versión, incluso se habrían deslizado amenazas graves contra la vida del pontífice.
Hasta la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aliada de Trump, calificó de “inaceptables” el desborde del mandatario y consideró que “es justo y normal que (León) pida la paz”.
El Vaticano no respondió, pero los obispos italianos y estadounidenses sí lo hicieron. La Conferencia Episcopal italiana, “reafirmó su plena comunión con el Santo Padre León XIV”, y expresó que lamenta las palabras de Trump. “El Papa no es un interlocutor político, sino el Sucesor de Pedro, llamado a servir al Evangelio, a la verdad y a la paz”, dice en un comunicado.
“Estoy consternado con que el presidente haya elegido escribir esas declaraciones tan desagradables hacia el Santo Padre. El papa León no es su rival, el papa tampoco es un político”, había señalado un poco antes el presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, Paul S. Coakley.
Querellas: Juan Pablo II y Francisco también confrontaron con Estados Unidos
No es la primera vez que un Papa discrepa con las autoridades de Estados Unidos: Juan Pablo II, por ejemplo, se opuso a la invasión de Irak de 2003. Unas semanas antes de fallecer, en abril de 2025, Francisco calificó las deportaciones de migrantes como una “crisis grave” que “empieza mal y acabará mal”. El jefe de la política de deportaciones le respondió que “se centrara en la Iglesia católica” y deje al gobierno de Estados Unidos “cuidar sus fronteras”. Los presidentes estadounidenses suelen ser cautelosos en su trato con la Iglesia porque temen alejar a los votantes católicos, que son más de 70 millones. Trump, en cambio, se apoya en evangelistas de derecha, pentecostales y, en general, el arco religioso más conservador.
Conferencia Episcopal: la Iglesia argentina se alinea con León XIV
Frente al contrapunto que en los últimos días enfrentó al Papa con el presidente de Estados Unidos, los obispos de la Iglesia argentina expresó su fuerte alineamiento con el mensaje y la figura de León XIV.
El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, revalorizó la misión del jefe de la Iglesia católica como promotor y defensor de la paz, en una entrevista con el diario porteño “La Nación”.
“Estamos realmente en un momento muy crítico de la humanidad. La escalada de violencia nos revela que prevalece la imposición de los intereses de los distintos actores sobre la búsqueda de una solución que acalle las armas y allane el camino a la paz. El Papa es un servidor de la paz, sus gestos y palabras van en esa dirección”, dijo Colombo, en una entrevista con el diario porteño “La Nación”.
El titular del Episcopado recordó en la nota la reciente invitación del pontífice “a una paz desarmada y desarmante”, en un mensaje por la Jornada Mundial de la Paz que se celebró el 1 de enero.
“Cuántas veces escuchamos hablar al Papa Francisco sobre los negocios de la guerra. Que el papa León se exprese con pasión por la paz es una concreción del evangelio y testimonia su servicio de buen pastor”, dijo el arzobispo de Mendoza. Y añadió: “Con la libertad de los hijos de Dios y en cumplimiento de su misión pastoral, el Papa pide por la paz y urge a los dirigentes del mundo a trabajar por ella”.
Una imagen “blasfema”: furia de la utra derecha religiosa
El posteo de Donald Trump mostrándose como Jesús logró lo que meses de intervenciones militares y ataques a las instituciones no consiguieron: que la derecha religiosa en Estados Unidos le ponga un límite a sus devaneos de líder supremo. Sus propios aliados evangélicos y católicos calificaron la publicación de “blasfema”. Trump subió la imagen el domingo y la eliminó el lunes.
Poco después de publicar un largo posteo contra el papa León XIV, el domingo por la noche, Trump compartió una imagen generada por IA al estilo de una estampita, en la que aparecía con una túnica blanca. En una mano sostiene una esfera luminosa; su otra mano descansa sobre la frente de un hombre enfermo, con luz emanando de la cabeza. Símbolos patrióticos como un águila, fuegos artificiales y la Estatua de la Libertad llenaban la imagen.
Según el diario “The Washington Post”, la imagen provocó críticas de cristianos evangélicos y católicos conservadores que vienen expresado un apoyo casi constante al republicano.
“No sé si el presidente pensó que estaba siendo gracioso, si está bajo la influencia de alguna sustancia o qué posible explicación podría tener para esta blasfemia INDIGNANTE”, escribió Megan Basham, una destacada escritora y comentarista cristiana protestante conservadora. En mayo de 2025, tras la muerte del papa Francisco, Trump publicó una imagen suya como pontífice, lo que generó críticas, incluso de católicos. En febrero de 2025, Trump publicó una imagen suya con una corona en la portada de una revista similar a Time, pero con el nombre de Trump, comparándose así con un rey.