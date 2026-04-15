El ataque de Trump al papa León XIV estalla tras meses de tensiones

Querellas: Juan Pablo II y Francisco también confrontaron con Estados Unidos

No es la primera vez que un Papa discrepa con las autoridades de Estados Unidos: Juan Pablo II, por ejemplo, se opuso a la invasión de Irak de 2003. Unas semanas antes de fallecer, en abril de 2025, Francisco calificó las deportaciones de migrantes como una “crisis grave” que “empieza mal y acabará mal”. El jefe de la política de deportaciones le respondió que “se centrara en la Iglesia católica” y deje al gobierno de Estados Unidos “cuidar sus fronteras”. Los presidentes estadounidenses suelen ser cautelosos en su trato con la Iglesia porque temen alejar a los votantes católicos, que son más de 70 millones. Trump, en cambio, se apoya en evangelistas de derecha, pentecostales y, en general, el arco religioso más conservador.