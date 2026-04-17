Secciones
Mundo

Ante Biden, Lula advirtió sobre el avance de la ultraderecha: “Está pasando en la Argentina”

En un encuentro bilateral en Nueva York, el mandatario brasileño alertó sobre los riesgos para la democracia y buscó sintonía ideológica con su par estadounidense a través de una agenda pro-trabajadores.

POSTURA. Lula tiene una relación tensa con su homólogo argentino, Javier Milei. POSTURA. Lula tiene una relación tensa con su homólogo argentino, Javier Milei.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En la ONU (Nueva York), Lula da Silva alertó a Joe Biden sobre el avance de la ultraderecha en Argentina para reforzar la defensa de las instituciones y la democracia regional.
  • Ambos líderes lanzaron una alianza por los derechos laborales. Lula aludió a Javier Milei sin nombrarlo, advirtiendo que la negación de la política fortalece a sectores extremos.
  • La sintonía entre Brasil y EE.UU. prioriza la agenda laboral frente a tensiones geopolíticas. El mensaje anticipa una relación bilateral compleja ante un posible cambio de gobierno.
Resumen generado con IA

En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Luiz Inácio Lula da Silva y Joe Biden escenificaron una alianza estratégica centrada en la defensa de las instituciones y los derechos laborales. Sin embargo, el centro de atención se desplazó hacia el escenario regional cuando el presidente brasileño advirtió que la democracia enfrenta una amenaza global por el avance de sectores de ultraderecha, al señalar explícitamente el proceso electoral argentino como un foco de preocupación.

“La democracia está cada vez más en peligro porque la negación de la política ha permitido que sectores de extrema derecha ocupen espacios. Esto ya pasó en Brasil, ahora empezó en la Argentina y está ocurriendo en muchos otros países”, remarcó Lula sentado junto a Biden. 

Aunque evitó mencionar a Javier Milei por su nombre, la alusión fue inequívoca. El candidato de La Libertad Avanza ha calificado al brasileño de "comunista" y ha amenazado con romper relaciones con el principal socio comercial de la región.

Sintonía económica contra el "derrame"

Más allá de la geopolítica, el encuentro sirvió para lanzar la "Asociación por los Derechos de los Trabajadores", una iniciativa conjunta que busca fortalecer los sindicatos y combatir la desigualdad. 

Biden coincidió con el diagnóstico de Lula, al defender su visión de una economía que crezca "desde abajo hacia arriba y desde el medio hacia afuera".

Este eje laboral permitió a ambos mandatarios sortear las profundas diferencias que mantienen en materia de política exterior, especialmente respecto a la guerra en Ucrania y la relación con Cuba, temas que han generado fricciones entre la Casa Blanca y el Planalto en los últimos meses.

Temas Buenos AiresBrasilLuiz Inácio Lula da SilvaJoe BidenEstados UnidosJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lula fustigó a Trump por su injerencia en la región: No tiene derecho a amenazar a un país

Lula fustigó a Trump por su injerencia en la región: "No tiene derecho a amenazar a un país"

Lo más popular
Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión
1

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos
2

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora
3

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”
4

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones
5

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Allanaron la sede de Aetat por una denuncia de estafa y administración fraudulenta contra su cúpula
6

Allanaron la sede de Aetat por una denuncia de estafa y administración fraudulenta contra su cúpula

Más Noticias
Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Legislatura: qué hará la nueva comisión hídrica para prevenir inundaciones

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Agresión a una mujer en el club Universitario: el fiscal contó en detalle como fue la agresión

Frente frío y lluvias: ¿cómo estará el clima el fin de semana tras la ciclogénesis?

Frente frío y lluvias: ¿cómo estará el clima el fin de semana tras la ciclogénesis?

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Despliegan 2.500 policías en escuelas y colegios de Tucumán por las amenazas de tiroteo

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos: a qué hora y dónde se esperan los fenómenos más intensos

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Jaldo: “Hay que ponerles límites a los chicos; lo que están haciendo es un delito”

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

Amenazas de tiroteo en escuelas: un alumno confesó tras la intervención de la directora

“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas

“No es broma”: qué hay detrás de la lluvia de amenazas de tiroteo en escuelas

Comentarios