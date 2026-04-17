Ante Biden, Lula advirtió sobre el avance de la ultraderecha: “Está pasando en la Argentina”

En el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Luiz Inácio Lula da Silva y Joe Biden escenificaron una alianza estratégica centrada en la defensa de las instituciones y los derechos laborales. Sin embargo, el centro de atención se desplazó hacia el escenario regional cuando el presidente brasileño advirtió que la democracia enfrenta una amenaza global por el avance de sectores de ultraderecha, al señalar explícitamente el proceso electoral argentino como un foco de preocupación.