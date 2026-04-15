El FMI aprobó la revisión técnica con Argentina en medio de elogios de Caputo y dudas por la inflación

La aceleración de los precios en marzo, que acumuló un 9,4% en el primer trimestre y consumió casi toda la meta inflacionaria del presupuesto 2026, es mirada con lupa en Washington. De hecho, el organismo corrigió a la baja sus proyecciones de crecimiento para Argentina (del 4% al 3,5%) y estimó que la desinflación será más lenta de lo previsto, cerrando el año en torno al 25%.