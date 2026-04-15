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El FMI aprobó la revisión técnica con Argentina en medio de elogios de Caputo y dudas por la inflación

El ministro de Economía calificó su vínculo con el FMI como una “relación soñada”, pero Kristalina Georgieva pidió explicaciones por la inflación.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El FMI aprobó la revisión técnica con Argentina en Washington para liberar U$S 1.000 millones, bajo el optimismo de Luis Caputo y las advertencias de Georgieva por la inflación.
  • El encuentro ocurrió en la Asamblea Anual del organismo. Caputo elogió la sintonía bilateral, mientras Georgieva pidió explicaciones por el 3,4% de inflación registrado en marzo.
  • El organismo redujo el crecimiento al 3,5% y prevé una desinflación lenta. El éxito del plan dependerá de estabilizar precios y cumplir las metas presupuestarias de 2026.
Resumen generado con IA

En el marco de la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial en Washington, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un breve encuentro informal con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva. El contacto se produjo minutos antes de que se aprobara oficialmente la revisión técnica del programa, un paso clave que podría destrabar un desembolso de U$S 1.000 millones.

"La relación con el Fondo es soñada, realmente única a todo nivel", afirmó Caputo con entusiasmo a la prensa argentina, al destacar la sintonía entre los equipos técnicos. Sin embargo, detrás del optimismo oficial, la jefa del Fondo sembró una cuota de cautela. 

Al ser consultada sobre el reciente índice de inflación de marzo (3,4%), Georgieva evitó dar precisiones pero dejó una advertencia. “Vamos a tener una reunión formal con el ministro el viernes y conversaremos sobre eso”, advirtió.

La aceleración de los precios en marzo, que acumuló un 9,4% en el primer trimestre y consumió casi toda la meta inflacionaria del presupuesto 2026, es mirada con lupa en Washington. De hecho, el organismo corrigió a la baja sus proyecciones de crecimiento para Argentina (del 4% al 3,5%) y estimó que la desinflación será más lenta de lo previsto, cerrando el año en torno al 25%.

A pesar de los desafíos en la acumulación de reservas y la inflación persistente, el Palacio de Hacienda cuenta con un respaldo político de peso. 

El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, principal accionista del Fondo, bendijo el rumbo económico argentino en el Instituto de Finanzas Internacionales: "Esta vez es diferente. Argentina ha tenido un éxito fantástico y están acumulando reservas todos los días", dijo.

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