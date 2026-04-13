El FMI advierte que el sistema monetario no está listo para los riesgos de la IA

El sistema monetario internacional no está preparado para los grandes riesgos de la inteligencia artificial, advirtió ayer la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).
“No tenemos la habilidad colectiva de proteger el sistema monetario internacional contra riesgos cibernéticos de gran magnitud”, dijo la directora del organismo, Kristalina Georgieva, a CBS, al término de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington.
“Los riesgos no dejan de crecer de forma exponencial”, agregó.
“Trabajamos para entender cuáles son los riesgos y cómo pueden ser manejados, porque el tiempo no está de nuestra parte”, afirmó Georgieva.
La economista búlgara respondió sobre la reunión del viernes, en la que las máximas autoridades financieras estadounidenses abordaron las implicaciones de ciberseguridad por la decisión de Anthropic de posponer su nuevo modelo de IA, Mythos, descrito como “muy peligroso” en su estado actual.
Capacidad
La empresa afirmó el 7 de abril que Mythos tiene la capacidad de detectar fallas informáticas inéditas a una escala y velocidad sin precedentes. También, que solicitó a un consorcio de gigantes de la tecnología, incluidos Google, Nvidia, Apple y Microsoft, que pruebe el modelo para solucionar las fallas antes de considerar su lanzamiento.
Las advertencias sobre Mythos han sido interpretados por expertos de ciberseguridad como la realización de las predicciones sobre el vertiginoso ascenso de la IA.
También, ha habido críticas contra Anthropic por ignorar riesgos de esta tecnología para priorizar su comercialización en medio de la competición con OpenAI y su modelo ChatGPT.
Los anuncios llegan mientras los mercados financieros estadounidenses están atentos a las salidas a bolsa de ambas empresas a finales de este año.
Sobre la guerra
Georgieva también advirtió que la guerra en Medio Oriente está generando un impacto económico global, al reducir los flujos de petróleo y elevar los costos energéticos.
“La guerra en Medio Oriente es un choque de oferta grande, global y asimétrico: reduce los flujos de petróleo y GNL, eleva los costos energéticos y perturba las cadenas de suministro en todo el mundo”, afirmó.
La funcionaria señaló que más del 80% de los países son importadores netos de petróleo, lo que agrava el impacto en economías más frágiles. En particular, mencionó a los países del África subsahariana y a los pequeños estados insulares como los más afectados.
Además, advirtió que los precios internacionales “tardarán en bajar” y que el aumento en los costos de la energía y los fertilizantes podría profundizar el hambre global y sostener la presión inflacionaria.
En este contexto, el FMI prevé un incremento en los pedidos de asistencia financiera. Según indicó, se espera una demanda de préstamos de entre 20.000 y 50.000 millones de dólares por parte de los países afectados por el actual escenario económico.
Los miembros del organismo se reunirán en los próximos días para evaluar medidas y definir estrategias que permitan amortiguar el impacto del conflicto en la economía mundial.